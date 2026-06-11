Le vice-président de l’Inter, Javier Zanetti, a accordé une longue interview au journal argentin La Nación. Au menu : l’inquiétude après la blessure de Lautaro Martínez contre Bodo/Glimt, l’absence de l’Italie au Mondial et les trois jeunes talents à surveiller durant la compétition, dont Nico Paz, déjà dans le viseur des Nerazzurri.
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Inter, Zanetti : « Nous avons vraiment craint pour Lautaro. Nico Paz, Brahim Diaz et Kubo sont des talents à surveiller. »
TROIS TALENTS À LA COUPE DU MONDE
« Gardez un œil sur Brahim Díaz, Marocain d’origine. J’apprécie particulièrement le milieu de terrain japonais Takefusa Kubo, qui évolue à la Real Sociedad. Et… un dernier nom : un des nôtres, surveillez Nico Paz. »
NICO PAZ
« Nico a passé deux années exceptionnelles à Côme. Bien qu'il soit très jeune et qu'il évolue dans un championnat aussi exigeant que le championnat italien, il a su démontrer tout son talent. Il est en pleine forme et peut apporter de nombreuses options à l'équipe nationale. »
SCALONI ET LES COMPARAISONS AVEC MOURINHO, LIPPI ET MANCINI
« Scalondi évoque-t-il Passarella, Bielsa, Mourinho, Lippi ou Mancini ? Au vu de sa gestion du groupe et de la sincérité qu’il affiche, il se rapproche surtout de Marcelo Bielsa. L’Argentin était connu pour son principe : « Ceux qui sont en forme jouent ». Une franchise plus que jamais essentielle. »
GRANDS FAVORIS DE LA COUPE DU MONDE
« La France dispose pratiquement de deux équipes. C'est l'une des sélections les plus complètes. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui excluent le Brésil : le Brésil reste toujours le Brésil, et avec un entraîneur comme Ancelotti, il sera très bien préparé. Puis il y a l'Espagne, qui possède une identité très claire. Peu évoquent l’Allemagne, mais cette sélection reste toujours aussi redoutable. Le Maroc pourrait créer la surprise et franchir un cap, car il a suivi une progression comparable à celle de l’Argentine : base solide, grande régularité dans les performances et les résultats. Je rajoute enfin le Portugal, capable, à mes yeux, de briller lors de cette Coupe du monde. »
Moment de frayeur pour Lautaro !
« La dernière blessure de Lautaro ? Oui, elle nous a tous inquiétés, lui le premier. Nous ne sommes pas habitués à le voir sur le flanc, d’où l’émotion générale. Il est revenu contre la Roma à un moment crucial du championnat, a démarré le match et a immédiatement ouvert le score. Ensuite, Como se profilait, et beaucoup d’observateurs estimaient que nous allions laisser des points en route entre ces deux rencontres. Il ouvre le score contre la Roma, victoire finale, mais il sort avant la fin du match. Forfait face au Como, la crainte monte d’un cran : « Nouvelle blessure ? Même problème ? » Si le diagnostic avait confirmé une récidive, l’alerte aurait été maximale.
Très motivé et auteur d’une saison extraordinaire avec l’Inter, il démontre une grande détermination. Au Qatar, une douleur à la cheville l’avait gêné durant toute la Coupe du monde. Mais la victoire à la Copa América 2024, scellée par ses buts décisifs, lui a fait beaucoup de bien. Il aborde donc ce Mondial en excellente condition. Un joueur de son calibre est précieux pour n’importe quelle sélection, et il pourrait bien devenir l’un des hommes clés de l’Argentine.