« La dernière blessure de Lautaro ? Oui, elle nous a tous inquiétés, lui le premier. Nous ne sommes pas habitués à le voir sur le flanc, d’où l’émotion générale. Il est revenu contre la Roma à un moment crucial du championnat, a démarré le match et a immédiatement ouvert le score. Ensuite, Como se profilait, et beaucoup d’observateurs estimaient que nous allions laisser des points en route entre ces deux rencontres. Il ouvre le score contre la Roma, victoire finale, mais il sort avant la fin du match. Forfait face au Como, la crainte monte d’un cran : « Nouvelle blessure ? Même problème ? » Si le diagnostic avait confirmé une récidive, l’alerte aurait été maximale.





Très motivé et auteur d’une saison extraordinaire avec l’Inter, il démontre une grande détermination. Au Qatar, une douleur à la cheville l’avait gêné durant toute la Coupe du monde. Mais la victoire à la Copa América 2024, scellée par ses buts décisifs, lui a fait beaucoup de bien. Il aborde donc ce Mondial en excellente condition. Un joueur de son calibre est précieux pour n’importe quelle sélection, et il pourrait bien devenir l’un des hommes clés de l’Argentine.