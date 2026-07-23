Inter : un obstacle surgit dans les négociations pour John Stones. Arsenal, qui va perdre Saliba plusieurs mois, se positionne sur l’ancien joueur de Manchester City

Outre le défenseur central né en 1994, qui sort d'une saison perturbée par les blessures (seulement 18 apparitions au total) mais s'est montré à la hauteur sous le maillot de l'Angleterre lors de la dernière Coupe du monde, L’Inter s’intéresse également au joueur. Le club milanais cherche deux défenseurs pour remplacer Acerbi et De Vrij, et il étudie une option à la fois économique (en termes de transfert) et expérimentée pour au moins l’un des deux postes. Reste un obstacle : le joueur, proposé par des intermédiaires ces dernières semaines, aurait formulé des exigences salariales et une prime à la signature élevées, malgré un transfert libre.