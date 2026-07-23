La grave blessure au dos subie par le défenseur central d’Arsenal, William Saliba, pourrait rapidement modifier les priorités du mercato des recrues du champion d’Angleterre. Et, indirectement, celles de l’Inter, qui a inscrit depuis quelques semaines sur sa liste d’opportunités le nom de John Stones, libre de tout contrat après la fin de son aventure à Manchester City et tout juste rentré, comme Saliba, de la Coupe du monde.
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Inter : un obstacle surgit dans les négociations pour John Stones. Arsenal, qui va perdre Saliba plusieurs mois, se positionne sur l’ancien joueur de Manchester City
ARSENAL, COUP DUR POUR SALIBA
Selon Sky Sports, les Gunners entendent réagir sans tarder au grave problème médical de Saliba, victime d’une forte rechute discale lors de la demi-finale de la Coupe du monde contre l’Espagne. Le club londonien a annoncé hier que la durée de sa convalescence, encore impossible à préciser, s’étendra sur une période très longue, contraignant Arsenal à revenir sur le marché des transferts. Pour renforcer la défense de Mikel Arteta, outre Ezri Konsa (Aston Villa), le nom de John Stones est également évoqué.
LES DEMANDES DE STONES
Outre le défenseur central né en 1994, qui sort d'une saison perturbée par les blessures (seulement 18 apparitions au total) mais s'est montré à la hauteur sous le maillot de l'Angleterre lors de la dernière Coupe du monde, L’Inter s’intéresse également au joueur. Le club milanais cherche deux défenseurs pour remplacer Acerbi et De Vrij, et il étudie une option à la fois économique (en termes de transfert) et expérimentée pour au moins l’un des deux postes. Reste un obstacle : le joueur, proposé par des intermédiaires ces dernières semaines, aurait formulé des exigences salariales et une prime à la signature élevées, malgré un transfert libre.
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