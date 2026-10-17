Leonel Flores est la nouvelle étoile du football argentin. Le joueur né en 2007 dessine le jeu sous le maillot de Boca Juniors : dribbles étourdissants, petits ponts et buts décisifs. Comme celui, superbe, inscrit la nuit dernière face à Talleres, qui a offert aux Xeneizes une victoire en signe de protestation. L’ailier gauche élimine d’abord deux adversaires avant d’enrouler une frappe vers le poteau opposé, sur une trajectoire très difficile.
Getty Images Sport
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Inter, tu as vu ce Flores ? Le jeune prodige de Boca Juniors inscrit un but incroyable contre Talleres
L’Inter observe
Le but inscrit face à Talleres est le quatrième de Flores dans le championnat Clausura. Mais ses buts, aussi beaux et décisifs soient-ils, ne disent pas tout de lui : le protégé de Paredes, âgé de 19 ans, est sans aucun doute le talent le plus prometteur du football argentin. La liste des recruteurs qui suivent Flores est longue, et ceux de l’Inter en font partie. Le club italien est particulièrement intéressé : Flores peut être recruté immédiatement en payant sa clause de 20 millions de dollars. Une bonne affaire pour beaucoup…
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