Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Boca Juniors v Talleres - Torneo Clausura 2026Getty Images Sport
Traduit par

Inter, tu as vu ce Flores ? Le jeune prodige de Boca Juniors inscrit un but incroyable contre Talleres

Inter

Boca Juniors, une étoile est née : Leonel Flores marque encore sous les yeux de l’Inter

Leonel Flores est la nouvelle étoile du football argentin. Le joueur né en 2007 dessine le jeu sous le maillot de Boca Juniors : dribbles étourdissants, petits ponts et buts décisifs. Comme celui, superbe, inscrit la nuit dernière face à Talleres, qui a offert aux Xeneizes une victoire en signe de protestation. L’ailier gauche élimine d’abord deux adversaires avant d’enrouler une frappe vers le poteau opposé, sur une trajectoire très difficile.

  • L’Inter observe

    Le but inscrit face à Talleres est le quatrième de Flores dans le championnat Clausura. Mais ses buts, aussi beaux et décisifs soient-ils, ne disent pas tout de lui : le protégé de Paredes, âgé de 19 ans, est sans aucun doute le talent le plus prometteur du football argentin. La liste des recruteurs qui suivent Flores est longue, et ceux de l’Inter en font partie. Le club italien est particulièrement intéressé : Flores peut être recruté immédiatement en payant sa clause de 20 millions de dollars. Une bonne affaire pour beaucoup…

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Prochains matchs
BOL

BOL

Serie A

17 oct. 2026

INT

INT