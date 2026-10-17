Inter, tu as vu ce Flores ? Le jeune prodige de Boca Juniors inscrit un but incroyable contre Talleres

Le but inscrit face à Talleres est le quatrième de Flores dans le championnat Clausura. Mais ses buts, aussi beaux et décisifs soient-ils, ne disent pas tout de lui : le protégé de Paredes, âgé de 19 ans, est sans aucun doute le talent le plus prometteur du football argentin. La liste des recruteurs qui suivent Flores est longue, et ceux de l’Inter en font partie. Le club italien est particulièrement intéressé : Flores peut être recruté immédiatement en payant sa clause de 20 millions de dollars. Une bonne affaire pour beaucoup…