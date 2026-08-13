L'Inter a commencé depuis longtemps à mettre en place une stratégie bien précise sur le marché des transferts. Le club milanais essaie d’atteindre un niveau de compétitivité et d’intensité similaire à celui de la Premier League en recrutant des joueurs utiles à sa manière de jouer, en provenance de ce championnat.

L’an dernier, Akanji est arrivé de Manchester City et, lors de cette seule session de mercato, John Stones a été recruté (libre après son départ de City) et l’arrivée de Djed Spence en provenance de Tottenham, avec qui l’Inter a longuement négocié Romero, sera bientôt officialisée. Mais l’Inter ne veut pas s’arrêter là et tente aussi de boucler le dossier Curtis Jones en provenance de Liverpool. Ce serait le troisième Anglais lors d’une même session de mercato, mais est-ce vraiment possible selon le règlement et après le Brexit ?



