Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
cm grafica inglesi inter
Emanuele Tramacere

Traduit par

Inter, trio d’Anglais : Curtis Jones après John Stones et Djed Spence ? Comment fonctionne la règle sur les joueurs extracommunautaires et venus du Royaume-Uni après le Brexit ?

Inter
C. Jones
J. Stones
D. Spence
Angleterre

Est-il possible d’enregistrer 3 joueurs anglais lors d’une seule session du mercato ?

L'Inter a commencé depuis longtemps à mettre en place une stratégie bien précise sur le marché des transferts. Le club milanais essaie d’atteindre un niveau de compétitivité et d’intensité similaire à celui de la Premier League en recrutant des joueurs utiles à sa manière de jouer, en provenance de ce championnat.

L’an dernier, Akanji est arrivé de Manchester City et, lors de cette seule session de mercato, John Stones a été recruté (libre après son départ de City) et l’arrivée de Djed Spence en provenance de Tottenham, avec qui l’Inter a longuement négocié Romero, sera bientôt officialisée. Mais l’Inter ne veut pas s’arrêter là et tente aussi de boucler le dossier Curtis Jones en provenance de Liverpool. Ce serait le troisième Anglais lors d’une même session de mercato, mais est-ce vraiment possible selon le règlement et après le Brexit ?


  • LE BREXIT

    Il faut en effet rappeler que depuis plusieurs années désormais, à partir du moment où le Royaume-Uni a choisi de voter pour le Brexit, les citoyens britanniques, et donc les Anglais, les Écossais, les Gallois et les Nord-Irlandais, ne font plus partie de la communauté européenne et, par conséquent, sont considérés comme extracommunautaires.

    Pour le monde du football, les règles sont toutefois légèrement différentes et, depuis la saison 2024/2025, le règlement a été modifié précisément pour faciliter la circulation des joueurs britanniques en Italie et dans le reste de l'Europe.

    • Publicité

  • LA RÈGLE SUR LES JOUEURS ALBANAIS ET ANGLAIS

    Contrairement aux footballeurs suisses, qui sont assimilés à 100 % aux footballeurs communautaires, après une première normalisation en 2023, la FIGC a été contrainte, au coup d’envoi de la saison 2024/2025, de modifier les règles afin de respecter les « Dispositions légales en matière de flux d’entrée de travailleurs étrangers ».


    En substance, dans le communiqué officiel, on lit que : « pour les seules sociétés de Serie A, sans préjudice du respect des dispositions légales en vigueur en matière de flux d’entrée de travailleurs étrangers en Italie, l’enregistrement d’un seul footballeur professionnel britannique et d’un seul footballeur professionnel albanais par club, en provenance de l’étranger, est autorisé, en dehors des limitations prévues pour les footballeurs extracommunautaires ».

  • Comment l’Inter peut-elle en recruter trois ?

    Si le règlement parle d’« un seul joueur britannique », comment l’Inter peut-il en enregistrer trois ? Et comment pourra-t-il mettre Djed Spence sous contrat une fois la visite médicale passée ?


    La réponse est simple : cet alinéa du règlement permet d’enregistrer un joueur britannique (en l’occurrence anglais) comme joueur communautaire, mais n’interdit pas d’en enregistrer d’autres tout en restant dans les limites des places pour les extracommunautaires valables également pour tous les autres pays du monde.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google

  • LE RÈGLEMENT SUR LES PLACES EXTRA-COMMUNAUTAIRES

    Pour tous les clubs de Serie A, le règlement concernant l’enregistrement de joueurs extracommunautaires est clair et il existe 4 options à disposition en fonction de la composition actuelle de l’effectif avant le début du mercato.

    - 0 joueur extra-UE dans l’effectif – maximum 3 joueurs extra-UE enregistrables

    - 1 joueur extra-UE dans l’effectif – maximum 2 joueurs extra-UE enregistrables

    - 2 joueurs extra-UE dans l’effectif – maximum 2 joueurs extra-UE enregistrables

    - Plus de 2 joueurs extra-UE dans l’effectif – maximum 2 joueurs extra-UE enregistrables, dont l’un des deux doit, au moment de la demande d’enregistrement, avoir été convoqué, avec inscription sur la feuille de match, pour au moins 2 matches officiels de sa sélection nationale au cours des 12 mois précédents ou pour 5 matches officiels de sa sélection nationale dans sa carrière.

  • LES CAS DE L’INTER

    L’Inter retombe pleinement dans cette dernière catégorie, à savoir celle des équipes qui disposent de deux places, mais qui sont obligées d’en utiliser une pour un joueur de niveau « national ».

    Comme Stones et Spence ont été appelés en sélection et ont même été protagonistes lors de la dernière Coupe du monde, ce critère peut être appliqué sans problème aux deux. Curtis Jones, lui aussi, entre toutefois pleinement dans cette catégorie, avec 6 sélections (pour 1 but) avec l’équipe d’Angleterre.

    En substance, si l’Inter parvenait aussi à boucler l’opération avec Liverpool, elle utiliserait à la fois les deux places extracommunautaires et la place pour les joueurs britanniques en tant que joueurs communautaires pour les trois Anglais.

Jeux d'amitié des clubs
Inter crest
Inter
INT
Bétis Séville crest
Bétis Séville
BET