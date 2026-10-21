Inter-Shakhtar Donetsk EN DIRECT

L’Inter retrouve le terrain pour la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions 2026/2027 et accueillera le Shakhtar Donetsk à San Siro à partir de 21 h. Un match déjà décisif pour l’Inter de Cristian Chivu, qui espère encore revenir dans la course aux 8 premières places et doit réagir après ses deux défaites contre le Real Madrid et Bruges. La situation est plus sereine pour les hommes d’Arda Turan, qui abordent cette rencontre avec 4 points pris lors de leurs deux premiers matches.





INTER-SHAKHTAR

BUTEURS : -







