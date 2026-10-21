Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Pio Esposito InterGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

Inter-Shakhtar Donetsk EN DIRECT

Inter
Shakhtar Donetsk
Ligue des Champions
Inter vs Shakhtar Donetsk

Suivez Inter-Shakhtar Donetsk, match comptant pour la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

L’Inter retrouve le terrain pour la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions 2026/2027 et accueillera le Shakhtar Donetsk à San Siro à partir de 21 h. Un match déjà décisif pour l’Inter de Cristian Chivu, qui espère encore revenir dans la course aux 8 premières places et doit réagir après ses deux défaites contre le Real Madrid et Bruges. La situation est plus sereine pour les hommes d’Arda Turan, qui abordent cette rencontre avec 4 points pris lors de leurs deux premiers matches.


INTER-SHAKHTAR

BUTEURS : -



  • Inter-Shakhtar : compositions probables et feuille de match

    INTER (3-5-2) : Josep Martínez ; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto ; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco ; Bonny, Thuram.

    Entraîneur : Chivu.


    CHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1) : Riznyk ; Vinícius Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique ; Ocheretko ; Santana, Pedrinho, Marlon Gomes, Newertton ; Kauã Elias.

    Entraîneur : Arda Turan.

  • Buts et temps forts

    0' Coup d’envoi au stade Giuseppe-Meazza de San Siro à 21 h


    INFOS, STATISTIQUES ET DIRECT MINUTE PAR MINUTE ICI

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Prochains matchs
INT

INT

Ligue des Champions

21 oct. 2026

SHK

SHK