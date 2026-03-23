Il est difficile de penser à l'avenir quand le présent exige le maximum d'énergie physique et mentale, mais au siège du club, sur le viale della Liberazione, il faut absolument essayer de dissocier les pressions du moment de la planification nécessaire qu'un grand club doit mener à bien afin de construire un avenir qui s'annonce riche en changements. La période n'est pas des plus réjouissantes : l'Inter de Chivu est en tête du classement, mais perd du terrain face au Milan et à Naples. Les deux derniers matchs contre l'Atalanta et la Fiorentina n'ont rapporté que deux points et le calendrier prévoit désormais des rencontres complexes et décisives, comme celles contre Côme, Rome, la Lazio et Bologne. L'entraîneur nerazzurro lui-même, lors de la conférence de presse précédant Fiorentina - Inter, a admis que l'équipe n'était pas à 100 % sur le plan physique. Mais au déficit physique s'ajoute celui mental, des problèmes bien connus d'une équipe mise à mal par les revers de la saison dernière, conséquence également d'un vestiaire qui commence à se fragmenter en raison des nombreux joueurs qui partiront en fin d'année et de ceux que l'on ne voit plus à l'Inter.
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Inter : réunion début avril entre la direction et Chivu au sujet du mercato et des prolongations de contrat : le point sur la situation
RENDEZ-VOUS PRÉVU
C'est dans ce contexte très particulier que l'Inter va tenter d'organiser ses priorités pour l'avenir, en partant du principe qu'à la fin de l'année, il faudra aborder la question des contrats de la direction, étant donné que ceux d'Ausilio et de Baccin expirent en 2027, contrairement à celui de Marotta qui, lorsqu'il est devenu président, a été prolongé jusqu'en 2030. Avant l'été, cependant, il faut poser les bases, et c'est pourquoi Oaktree a organisé une série de réunions au mois d'avril. Celle avec la direction et le staff technique est prévue pour les tout premiers jours du mois d'avril, lorsque, au Viale della Liberazione, une rencontre aura lieu entre la direction et l'entraîneur. Ce sera le moment de mettre sur la table les demandes pour l'avenir, les projets, les négociations de renouvellement et les stratégies en matière de transferts.
LE TITRE DE CHAMPION Pèse sur les choix
Au Viale della Liberazione, il est donc temps de planifier, même si la saison a encore beaucoup à offrir et à décider. Car un Scudetto remporté ou perdu peut tout changer, surtout si le titre de champion d’Italie venait à échapper après avoir atteint une avance maximale de 10 points sur le Milan et de 14 points sur Naples. La chute serait désastreuse et les signes avant-coureurs sont des indices à prendre en compte, notamment lors de la phase de planification. Mais il sera temps de faire le point plus tard et, le cas échéant, de revoir et de corriger le tir en cours de route. En attendant, l’Inter tentera de se montrer très réaliste et, en ce sens, les premiers jours d’avril pourraient aider à définir une orientation.