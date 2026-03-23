Inter : réunion début avril entre la direction et Chivu au sujet du mercato et des prolongations de contrat : le point sur la situation

Il est difficile de penser à l'avenir quand le présent exige le maximum d'énergie physique et mentale, mais au siège du club, sur le viale della Liberazione, il faut absolument essayer de dissocier les pressions du moment de la planification nécessaire qu'un grand club doit mener à bien afin de construire un avenir qui s'annonce riche en changements. La période n'est pas des plus réjouissantes : l'Inter de Chivu est en tête du classement, mais perd du terrain face au Milan et à Naples. Les deux derniers matchs contre l'Atalanta et la Fiorentina n'ont rapporté que deux points et le calendrier prévoit désormais des rencontres complexes et décisives, comme celles contre Côme, Rome, la Lazio et Bologne. L'entraîneur nerazzurro lui-même, lors de la conférence de presse précédant Fiorentina - Inter, a admis que l'équipe n'était pas à 100 % sur le plan physique. Mais au déficit physique s'ajoute celui mental, des problèmes bien connus d'une équipe mise à mal par les revers de la saison dernière, conséquence également d'un vestiaire qui commence à se fragmenter en raison des nombreux joueurs qui partiront en fin d'année et de ceux que l'on ne voit plus à l'Inter.







