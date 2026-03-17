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Inter Milan's Urugayan forward Alvaro ReAFP
Gianluca Minchiotti

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Inter : Recoba fête ses 50 ans. Moratti : « Il incarne tout ce que j'aime dans le football. Il me disait que je le payais trop cher. »

Chino fête un anniversaire important : voici ce qu'on dit de lui

« Recoba incarne tout ce que j'aime dans le football. Il me disait : "Président, vous me payez trop". » C'est ainsi que Massimo Moratti se souvient d'Alvaro Recoba, le « Chino » qui fête aujourd'hui ses 50 ans : un pur talent, un génie imprévisible et le symbole d'un football capable de faire rêver. De l’Uruguay nous parviennent des récits quasi légendaires sur son enfance : une avalanche de buts, des matchs renversés à lui seul et un caractère libre, hors des sentiers battus. Découvert par Rafa Perrone, il grandit au Danubio et s’illustre au Nacional, avant de faire le grand saut vers l’Europe.

C'est en 1997 que Moratti le fait venir à l'Inter avec Ronaldo. Ses débuts à San Siro sont dignes d'un film : il entre en jeu et, grâce à un doublé, renverse Brescia, séduisant immédiatement les supporters. « Il marquait des buts incroyables, il était génial et divertissant », dira Moratti.

  • Talent irrégulier mais unique, Recoba a également marqué ses coéquipiers : Javier Zanetti, comme on peut le lire sur Corriere.it, se souvient de lui comme « l’un des plus purs qu’on ait jamais vus », tandis que Christian Vieri lui attribue des dizaines de passes décisives et d’actions décisives.

    Son passage à Venise en 1999, voulu par Giuseppe Marotta, est également inoubliable : 11 buts en 19 matchs, avec des performances dignes d’un champion absolu. Sous le maillot nerazzurro, il marque 72 buts, dont beaucoup sont spectaculaires, comme le célèbre lob depuis le milieu de terrain contre Empoli. Des coups dignes d’un dessin animé, capables d’enflammer toute une génération de supporters.

    Aujourd’hui, Recoba est entraîneur au Deportivo Táchira, mais il reste avant tout le symbole d’un football romantique : imparfait, imprévisible, mais capable de laisser sa marque.

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