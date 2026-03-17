Inter : Recoba fête ses 50 ans. Moratti : « Il incarne tout ce que j'aime dans le football. Il me disait que je le payais trop cher. »

« Recoba incarne tout ce que j'aime dans le football. Il me disait : "Président, vous me payez trop". » C'est ainsi que Massimo Moratti se souvient d'Alvaro Recoba, le « Chino » qui fête aujourd'hui ses 50 ans : un pur talent, un génie imprévisible et le symbole d'un football capable de faire rêver. De l’Uruguay nous parviennent des récits quasi légendaires sur son enfance : une avalanche de buts, des matchs renversés à lui seul et un caractère libre, hors des sentiers battus. Découvert par Rafa Perrone, il grandit au Danubio et s’illustre au Nacional, avant de faire le grand saut vers l’Europe.

C'est en 1997 que Moratti le fait venir à l'Inter avec Ronaldo. Ses débuts à San Siro sont dignes d'un film : il entre en jeu et, grâce à un doublé, renverse Brescia, séduisant immédiatement les supporters. « Il marquait des buts incroyables, il était génial et divertissant », dira Moratti.