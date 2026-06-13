Le Corazon Classic 2026 n’a pas seulement permis à l’Inter et au Real Madrid de réunir sur la pelouse d’anciennes gloires et de rassembler plus de 50 000 supporters nostalgiques au Santiago Bernabéu. Cette rencontre amicale entre les anciennes gloires des Nerazzurri et des Blancos a aussi permis de renforcer les relations entre les deux clubs et leurs directions, qui entretiennent depuis toujours des liens étroits et ont déjà conclu de nombreux accords majeurs.
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Inter-Real Madrid : Marotta et Florentino Pérez se sont rencontrés ; cinq autres noms, outre Nico Paz, sont évoqués
La rencontre a bien eu lieu
À un moment charnière de l’histoire du mercato, alors que de nombreux noms des deux clubs font déjà saliver les fans, la rencontre très attendue entre les présidents Florentino Pérez et Beppe Marotta, qui s’est tenue aujourd’hui et a été confirmée par les clubs sur les réseaux sociaux, n’a fait qu’alimenter les rumeurs de transfert.
QUI POUR PRENDRE LA RELÈVE DE DUMFRIES ?
En matière de transferts entre les deux clubs, la dernière opération vient d’être finalisée par le Real Madrid : il s’agit du latéral droit Denzel Dumfries, qui quitte l’Inter pour rejoindre l’Espagne. Les Merengues ont activé la clause libératoire de 20 millions d’euros inscrite dans le contrat liant le joueur aux Nerazzurri, lesquels avaient déjà décidé de ne pas s’opposer au départ du Néerlandais. Reste à savoir qui lui succédera.
Au-delà de Nico Paz
Au Real Madrid, Alessandro Bastoni (qui a toutefois perdu du terrain dans les préférences de Mourinho), Marcus Thuram et Lautaro Martinez restent des options appréciées. Cependant, Florentino Pérez cherche actuellement un attaquant de calibre international à présenter à José Mourinho – un buteur évalué à 150 millions d’euros – et a tourné son attention vers d’autres cibles.
À l’Inter, ce n’est plus un secret : Nico Paz plaît, et son rachat à Côme est donc toujours d’actualité, alors que le club lombard souhaiterait le conserver pour qu’il joue un rôle de premier plan en Ligue des champions.
CINQ JOUEURS EN LICE
Selon *La Repubblica*, cinq autres noms circuleraient sur la table des négociations entre les deux clubs, l’Inter cherchant notamment des alternatives au meneur de jeu argentin actuellement à Côme.
Brahim Díaz, Franco Mastantuono, Endrick (de retour de prêt à Lyon mais désireux de rester à Madrid), l’ancien protégé Arda Güler et même Rodrygo, attendu de retour de blessure et non retenu par Mourinho, forment ainsi un quintette de solutions appréciées du côté de Milan.