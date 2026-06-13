Inter-Real Madrid : Marotta et Florentino Pérez se sont rencontrés ; cinq autres noms, outre Nico Paz, sont évoqués

Au Real Madrid, Alessandro Bastoni (qui a toutefois perdu du terrain dans les préférences de Mourinho), Marcus Thuram et Lautaro Martinez restent des options appréciées. Cependant, Florentino Pérez cherche actuellement un attaquant de calibre international à présenter à José Mourinho – un buteur évalué à 150 millions d’euros – et a tourné son attention vers d’autres cibles.

À l’Inter, ce n’est plus un secret : Nico Paz plaît, et son rachat à Côme est donc toujours d’actualité, alors que le club lombard souhaiterait le conserver pour qu’il joue un rôle de premier plan en Ligue des champions.