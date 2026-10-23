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FBL-EUR-C1-INTER-SHAKHTAR DONETSKAFP
Emanuele Tramacere
Traduit par

Inter : qui est Pedro Henrique, d’adversaire en Ligue des champions à nouvelle cible pour le couloir ?

Inter
P. Henrique
Shakhtar Donetsk
Athletico Paranaense
Vitoria

Le latéral brésilien a connu le succès lors de la confrontation directe en Ligue des champions.

Le match de Ligue des champions qui a vu l'Inter s'imposer à dix contre onze face au Shakhtar Donetsk n'a pas seulement relancé l'enthousiasme et le parcours européen de l'Inter. Il a aussi permis aux responsables du recrutement du club d'observer de près un talent qui leur avait déjà été recommandé et qui pourrait devenir une cible concrète pour renforcer l'effectif de l'Inter.

C'est notamment le latéral brésilien Pedro Henrique, né en 2002, qui a impressionné et convaincu du bien-fondé d'un éventuel investissement. Sa cote grimpe déjà en flèche. Mais apprenons à mieux le connaître.


  • LE MATCH CONTRE L’INTER

    Pedro Henrique a débuté comme titulaire face à l’Inter et a disputé l’intégralité des 93 minutes de la rencontre. À vrai dire, il ne s’est pas distingué sur le plan offensif, notamment sur un côté où il a eu face à lui un Spence qui n’était pas au mieux, puis le duo Diouf-Luis Henrique. En revanche, il a impressionné les recruteurs de l’Inter et Marotta lui-même par son explosivité dans les retours défensifs, sa solidité dans les duels et sa capacité à enchaîner les courses, tel un petit moteur presque inépuisable.

  • COURSE ET QUALITÉ

    Gaucher naturel, il fait de son endurance et de sa grande vitesse sur les premiers mètres les atouts majeurs de son jeu. Aligné comme latéral dans une défense à quatre, il sait aussi jouer à droite sur son pied opposé. Avec ses qualités physiques, il pourrait également s’adapter sans difficulté à un rôle de piston couvrant tout le couloir dans un milieu à cinq.

    Il possède aussi des qualités techniques : cette saison, il compte déjà un but, inscrit d’une frappe puissante de loin, et une passe décisive. Ses statistiques sont en nette progression ces dernières années, avec 12 passes décisives et 3 buts.

  • LE TRANSFERT CONTROVERSÉ À L’ATHLETICO PARANAENSE

    Pedro Henrique Azevedo Pereira naît le 11 juillet 2002 à Salvador, dans l’État de Bahia, au Brésil. Il grandit au centre de formation de Vitoria et évolue d’abord comme ailier offensif. Il recule progressivement sur le terrain jusqu’à ses débuts en équipe première en 2020. Ses performances conduisent ensuite l’Athletico Paranaense à miser sur lui en 2021.

    Ce transfert fait toutefois l’objet d’un différend entre les deux clubs. Vitoria accuse le Furaçao de ne pas avoir tenu sa promesse de lui reprêter le joueur après son acquisition. L’Athletico Paranaense soutient au contraire l’avoir recruté gratuitement, sans avoir à payer d’indemnité de transfert. Pedrinho (un surnom utilisé parce que son père s’appelait Pedro) reste même sans jouer pendant une brève période. L’affaire est portée devant la Chambre nationale des litiges de la CBF, qui fixe à 8,5 millions de réaux la somme à verser pour conclure l’opération.

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  • ET LE SCANDALE DES PARIS

    En 2023, il fut impliqué dans le scandale des paris baptisé Penalidade Maxima, dans le cadre duquel il fut officiellement visé par une enquête et accusé d’avoir accepté 80 000 réaux brésiliens pour recevoir un carton jaune lors du match contre Cuiabá (carton qu’il a effectivement reçu).

    Cette année-là, avant même que les procureurs ne formalisent l’accusation, l’Athletico Paranaense décida de le libérer de son contrat, tout comme son coéquipier Bryan Garcia (source : Globo Esporte). Peu après, il choisit d’accepter les avances du Shakhtar Donetsk, de quitter le Brésil et de relancer sa carrière en Europe.

  • VAUT 25 MILLIONS

    Aujourd’hui, Pedro Henrique est un élément incontournable du Shakhtar Donetsk d’Arda Turan, et ses performances ne passent pas inaperçues, à Milan comme ailleurs en Europe. Le club ukrainien, dont le directeur sportif est Darijo Srna (LISEZ ICI NOTRE INTERVIEW), vend des joueurs, certes, mais sait aussi bien se faire payer pour ses pépites. Fort d’un contrat qui court jusqu’au 30 juin 2030, il a d’ores et déjà fixé le prix de Pedro Henrique à au moins 25 millions d’euros.