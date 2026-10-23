Le match de Ligue des champions qui a vu l'Inter s'imposer à dix contre onze face au Shakhtar Donetsk n'a pas seulement relancé l'enthousiasme et le parcours européen de l'Inter. Il a aussi permis aux responsables du recrutement du club d'observer de près un talent qui leur avait déjà été recommandé et qui pourrait devenir une cible concrète pour renforcer l'effectif de l'Inter.

C'est notamment le latéral brésilien Pedro Henrique, né en 2002, qui a impressionné et convaincu du bien-fondé d'un éventuel investissement. Sa cote grimpe déjà en flèche. Mais apprenons à mieux le connaître.



