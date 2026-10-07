Manuel Akanji, défenseur de l'Inter et de la sélection suisse, a les idées claires sur les objectifs de la saison : l’ancien de Manchester City, né en 1995, veut la Ligue des champions. « Je ne signe pas pour gagner seulement le Scudetto et la Coupe d’Italie comme l’an dernier, je veux tout gagner. Ce serait beau de remporter le prix de meilleur défenseur de Serie A, mais cela ne dépend pas de moi. L’important, c’est toujours l’équipe : j’essaie d’apporter ma contribution », dit le défenseur, qui compte jusque-là 50 apparitions et 2 buts avec le maillot de l’Inter.
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Inter, pour Akanji l’objectif est la Ligue des champions : « Je ne signe pas pour le Scudetto et la Coupe d’Italie, je veux tout »
Sur la défense à trois ou à quatre : « Je pense être capable de jouer dans les deux systèmes. J’ai peut-être davantage joué avec une défense à quatre, le système que nous utilisons aussi avec l’Italie, et auquel je suis peut-être plus habitué. Quand je suis arrivé à l’Inter, il a été un peu difficile de m’adapter à la défense à trois, parce que c’est un système différent, mais il n’y a aucun problème. L’objectif doit toujours être de tout gagner, nous jouons chaque compétition pour la gagner, nous essaierons ».
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