Inter, pour Akanji l’objectif est la Ligue des champions : « Je ne signe pas pour le Scudetto et la Coupe d’Italie, je veux tout »

Manuel Akanji, défenseur de l'Inter et de la sélection suisse, a les idées claires sur les objectifs de la saison : l’ancien de Manchester City, né en 1995, veut la Ligue des champions. « Je ne signe pas pour gagner seulement le Scudetto et la Coupe d’Italie comme l’an dernier, je veux tout gagner. Ce serait beau de remporter le prix de meilleur défenseur de Serie A, mais cela ne dépend pas de moi. L’important, c’est toujours l’équipe : j’essaie d’apporter ma contribution », dit le défenseur, qui compte jusque-là 50 apparitions et 2 buts avec le maillot de l’Inter.