L'Inter, menée 1-0 à la 65e minute après l'incroyable but d'Alex Jimenez, proteste vivement contre l'arbitrage de Mariani à la suite d'une action survenue peu après, à la 68e minute, dans la surface de réparation de la Fiorentina.
Au cœur de l'action, Markus Thuram et le défenseur brésilien Viery. Après avoir éliminé ce dernier, l'attaquant de l'Inter tombe dans la surface et réclame un penalty qui semble évident. L'arbitre paraît d'abord l'accorder, puis change d'avis. Mais que s'est-il passé et quelle décision aurait dû être prise ?