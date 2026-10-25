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Emanuele Tramacere
Traduit par

Inter, penalty non accordé à Thuram : Mariani désigne d’abord le point de penalty, puis change d’avis. Marelli : « Le critère est bon, mais ces erreurs doivent être corrigées »

Inter
Fiorentina
Inter vs Fiorentina
Serie A

Vives protestations à la 68e minute d’Inter-Fiorentina

L'Inter, menée 1-0 à la 65e minute après l'incroyable but d'Alex Jimenez, proteste vivement contre l'arbitrage de Mariani à la suite d'une action survenue peu après, à la 68e minute, dans la surface de réparation de la Fiorentina.

Au cœur de l'action, Markus Thuram et le défenseur brésilien Viery. Après avoir éliminé ce dernier, l'attaquant de l'Inter tombe dans la surface et réclame un penalty qui semble évident. L'arbitre paraît d'abord l'accorder, puis change d'avis. Mais que s'est-il passé et quelle décision aurait dû être prise ?

  • L’ACTION

    Menée 1-0 après le but inscrit à l'entrée de la surface par Jimenez, qui a surpris Bastoni et Provedel, l'Inter tente de hausser le rythme et d'accentuer la pression. Sur une action développée de gauche à droite, Thuram contrôle le ballon dans la surface, près de son angle droit, face à Viery.

    L'attaquant français provoque le défenseur de la Fiorentina, décale le ballon et l'incite à intervenir. Celui-ci ne touche pas le ballon et heurte au contraire de plein fouet la jambe de Thuram, qui tombe dans la surface.

    Mariani semble d'abord désigner le point de penalty, puis change d'avis et indique clairement d'un geste qu'« il n'y a rien ». Fabbri, à la VAR depuis Lissone, pourrait intervenir, mais choisit de s'en tenir à la décision de l'arbitre et de ne pas accorder de penalty.

  • LE COMMENTAIRE DE MARELLI ET STRAMACCIONI

    Le penalty semble évident, mais le jeu reprend. Sur le plateau de Dazn, l’ancien entraîneur Andrea Stramaccioni, puis l’ancien arbitre et analyste de l’arbitrage Luca Marelli, confirment l’erreur manifeste.

    Pour Stramaccioni : « Il y a faute dans la surface de réparation, au milieu de terrain comme en défense. Il y a toujours faute. »

    Pour Marelli : « C’est un problème qu’il faudra régler. Je comprends cette ligne de conduite, je comprends que la barre soit placée haut, mais c’est un penalty évident. Thuram a pris les devants, Viery a écarté sa jambe droite vers son adversaire, il y a eu contact… Il l’a peut-être accentué, mais dans ces circonstances, le penalty aurait dû être accordé et la VAR aurait dû intervenir, car Mariani a commis une erreur d’appréciation. »

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