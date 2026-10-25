Menée 1-0 après le but inscrit à l'entrée de la surface par Jimenez, qui a surpris Bastoni et Provedel, l'Inter tente de hausser le rythme et d'accentuer la pression. Sur une action développée de gauche à droite, Thuram contrôle le ballon dans la surface, près de son angle droit, face à Viery.

L'attaquant français provoque le défenseur de la Fiorentina, décale le ballon et l'incite à intervenir. Celui-ci ne touche pas le ballon et heurte au contraire de plein fouet la jambe de Thuram, qui tombe dans la surface.

Mariani semble d'abord désigner le point de penalty, puis change d'avis et indique clairement d'un geste qu'« il n'y a rien ». Fabbri, à la VAR depuis Lissone, pourrait intervenir, mais choisit de s'en tenir à la décision de l'arbitre et de ne pas accorder de penalty.