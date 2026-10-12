Les impressions positives déjà communiquées à l’issue du conseil d’administration ont également été confirmées par l’assemblée des actionnaires de l’Inter.

Le bilan de l’exercice clos le 30 juin 2026 marque en effet une étape importante dans la croissance et la consolidation du club à l’international. L’Inter clôture ses comptes sur un bénéfice de 22,7 millions d’euros, enregistre le deuxième chiffre d’affaires le plus élevé de son histoire et renforce également ses capitaux propres, qui redeviennent positifs.



