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Emanuele Tramacere
Traduit par

Inter, officiel : un bilan excédentaire de 22,7 millions. Marotta : « Consolidation des revenus et troisième doublé. Bientôt, le nouveau stade »

Inter

Après le conseil d’administration, l’assemblée des actionnaires a elle aussi approuvé les comptes de 2026.

Les impressions positives déjà communiquées à l’issue du conseil d’administration ont également été confirmées par l’assemblée des actionnaires de l’Inter.

Le bilan de l’exercice clos le 30 juin 2026 marque en effet une étape importante dans la croissance et la consolidation du club à l’international. L’Inter clôture ses comptes sur un bénéfice de 22,7 millions d’euros, enregistre le deuxième chiffre d’affaires le plus élevé de son histoire et renforce également ses capitaux propres, qui redeviennent positifs.


  • Bilan approuvé

    L’assemblée des actionnaires de F.C. Internazionale Milano S.p.A. a approuvé les comptes de l’exercice 2025/26 lors de sa réunion tenue aujourd’hui à distance, en présence du président et directeur général Giuseppe Marotta et de la haute direction de l’Inter.

  • RECETTES RECORDS

    Le compte de résultat de la saison 2025/26 fait état de revenus s’élevant à 518 millions d’euros, soit le deuxième meilleur résultat de l’histoire du club après le record de la saison dernière (567 millions d’euros), marquée par les revenus exceptionnels générés par la participation à la Coupe du monde des clubs de la FIFA et par l’accession à la finale de la Ligue des champions de l’UEFA.

  • BÉNÉFICE DE 22,7 MILLIONS ET RÉDUCTION DES COÛTS

    Le bilan se clôture de nouveau sur un résultat positif, avec un bénéfice net de 22,7 millions d’euros, grâce à la consolidation du chiffre d’affaires, portée par la hausse des recettes commerciales et des recettes les jours de match, ainsi qu’à une réduction des coûts de production d’environ 20 millions d’euros, soit 4 %.

    L’évolution de l’exercice a permis aux capitaux propres du Groupe de repasser en territoire positif, à 10,4 millions d’euros, contre une valeur négative de 12 millions d’euros à la clôture des comptes 2024/25.

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  • Réduction des coûts et investissements à la Pinetina

    Au cours de l’exercice fiscal concerné, les charges financières ont diminué d’environ 50 %, soit 19 millions d’euros, grâce à l’opération de refinancement conclue à la fin de l’année dernière. Le nouveau financement se caractérise par un coût du capital inférieur à celui du précédent.

    Le club indique également avoir lancé un important plan d’investissement pour développer les infrastructures de l’Inter Training Center d’Appiano Gentile et du Konami Women & Talent Center d’Interello.

  • RAPPORT DE DURABILITÉ

    À l’issue de l’Assemblée des actionnaires, la Société a partagé le premier rapport de durabilité de son histoire. Ce document vise à concrétiser la volonté du club de s’engager dans une démarche structurée, de coordonner les actions déjà engagées, d’en comprendre l’impact et de définir plus clairement les axes d’amélioration.

  • LES DÉCLARATIONS DE MAROTTA

    « Au cours d’une saison qui nous a vus remporter notre troisième doublé national, le club a connu, en dehors du terrain, une période de consolidation financière. Le travail d’assainissement s’est encore accéléré avec l’arrivée du nouveau propriétaire, Oaktree. Les comptes soumis à votre approbation confirment en effet le renforcement significatif de la situation économique et patrimoniale du club. Les revenus dépassent de nouveau les 500 millions d’euros, l’exercice se clôture sur un bénéfice net, les charges financières sont inférieures à celles de l’exercice précédent et les capitaux propres sont redevenus positifs après une longue période. Notre engagement en faveur d’un équilibre entre viabilité financière et compétitivité sportive ne faiblira pas, car nous sommes convaincus d’être sur la bonne voie. Nous partagerons bientôt avec vous tous le magnifique fruit du travail de conception du nouveau stade de Milan : une nouvelle icône urbaine, un pôle sportif renouvelé, vivant et ouvert aux habitants. Ce stade, dont nous serons propriétaires, constituera également une plateforme stratégique qui permettra à l’Inter d’augmenter ses revenus et de combler l’écart avec les plus grands clubs européens. »

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