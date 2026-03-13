Inter : Nico Paz dîne avec Zanetti et Milito ; les supporters rêvent, mais le joueur de Côme retournera au Real Madrid ; sa situation sur le marché des transferts

Comme indiqué, ce n'est pas la première fois que Nico Paz est associé à l'Inter, qui a tenté à plusieurs reprises de frapper à la porte de Côme, se heurtant toujours à un refus catégorique. L'Argentin est évalué entre 60 et 70 millions d'euros, mais son avenir semble déjà tout tracé. Son contrat est en effet toujoursdétenu par le Real Madrid, qui dispose d’une clause de rachat sur le joueur de 21 ans : pour le ramener à la maison, il suffira de payer 9 millions d’euros à l’été 2026 ou 10 millions à celui de 2027. Difficile d’imaginer que les Blancos laissent partir un tel talent pour un prix aussi modique. Au cours des dernières sessions de transfert, les Larianis ont également tenté de supprimer cette clause, en achetant Nico Paz et en laissant au Real 50 % sur une future revente. Le club de Perez a rejeté ces tentatives, ce qui démontre une fois de plus à quel point Madrid souhaite miser sur lui à l'avenir, n'en déplaise à Côme et à l'Inter.