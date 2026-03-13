Inter : Nico Paz dîne avec Zanetti et Milito ; les supporters rêvent, mais le joueur de Côme retournera au Real Madrid ; sa situation sur le marché des transferts

Les supporters de l'Inter recommencent à rêver de Nico Paz. L'Argentin de Côme a été immortalisé sur une photo publiée sur les réseaux sociaux alors qu'il dînaitavec le vice-président des Nerazzurri, Javier Zanetti, l'ancien attaquant de l'Inter, Diego Milito, et son père Pablo. Ce n’est pas une première : en effet, l’ancien capitaine et le père du milieu offensif se sont souvent retrouvés à Milan pour se remémorer le bon vieux temps. Zanetti et Pablo Paz ont joué ensemble et ont même partagé une aventure mondiale avec l’Albiceleste. Cette fois-ci, cependant, le joueur sous contrat avec le Real Madrid, dont l’avenir à Côme est scellé, s’est joint à la table : dès cet été, il devrait quitter la Serie A pour retourner en Liga. Pour l'Inter, en somme, le joueur né en 2004 à Tenerife ne devrait rester qu'un rêve.
LA PHOTO SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Une publication de Paula de la Fuente, l'épouse de Javier Zanetti, a remis au cœur des rêves nerazzurri un ancien espoir du club, ce Nico Paz qui, bien qu'il traverse une période un peu difficile cette saison, mène les Lombards dans la course à la Ligue des champions. Sur la photo partagée sur les réseaux sociaux, on voit Milito, Zanetti, Pablo Paz et son fils sourire au Botinero, le restaurant appartenant au vice-président de l'Inter à Milan. La photo est accompagnée d'un commentaire de la femme qui écrit : « Aura ».
L'AVENIR DE NICO PAZ
Comme indiqué, ce n'est pas la première fois que Nico Paz est associé à l'Inter, qui a tenté à plusieurs reprises de frapper à la porte de Côme, se heurtant toujours à un refus catégorique. L'Argentin est évalué entre 60 et 70 millions d'euros, mais son avenir semble déjà tout tracé. Son contrat est en effet toujoursdétenu par le Real Madrid, qui dispose d’une clause de rachat sur le joueur de 21 ans : pour le ramener à la maison, il suffira de payer 9 millions d’euros à l’été 2026 ou 10 millions à celui de 2027. Difficile d’imaginer que les Blancos laissent partir un tel talent pour un prix aussi modique. Au cours des dernières sessions de transfert, les Larianis ont également tenté de supprimer cette clause, en achetant Nico Paz et en laissant au Real 50 % sur une future revente. Le club de Perez a rejeté ces tentatives, ce qui démontre une fois de plus à quel point Madrid souhaite miser sur lui à l'avenir, n'en déplaise à Côme et à l'Inter.