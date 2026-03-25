Inter Miami et le LA Galaxy seraient intéressés par le recrutement du milieu de terrain de Manchester United, Casemiro, cet été

Que deux des plus grands clubs de la MLS s'intéressent à Casemiro n'a rien de surprenant. Il semblerait que ce milieu défensif, qui a remporté tous les titres possibles avec le Real Madrid, soit considéré comme le renfort idéal pour la ligue. Les deux équipes ont d'ailleurs un besoin à combler. Le Galaxy se retrouve à court d'un milieu de terrain après avoir perdu Riqui Puig, contraint de subir une deuxième opération du ligament croisé antérieur en deux ans. De son côté, Miami n'a pas réussi à remplacer pleinement Sergio Busquets depuis sa retraite en décembre.

La nouvelle a été rapportée pour la première fois par The Athletic.