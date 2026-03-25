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Inter Miami et le LA Galaxy seraient intéressés par le recrutement du milieu de terrain de Manchester United, Casemiro, cet été
Intérêt manifesté par des géants de la MLS
Que deux des plus grands clubs de la MLS s'intéressent à Casemiro n'a rien de surprenant. Il semblerait que ce milieu défensif, qui a remporté tous les titres possibles avec le Real Madrid, soit considéré comme le renfort idéal pour la ligue. Les deux équipes ont d'ailleurs un besoin à combler. Le Galaxy se retrouve à court d'un milieu de terrain après avoir perdu Riqui Puig, contraint de subir une deuxième opération du ligament croisé antérieur en deux ans. De son côté, Miami n'a pas réussi à remplacer pleinement Sergio Busquets depuis sa retraite en décembre.
La nouvelle a été rapportée pour la première fois par The Athletic.
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Un peu de magie autour du plafond salarial
Cependant, les restrictions de la MLS semblent rendre un transfert vers l'un ou l'autre de ces clubs difficile. Ni Miami ni Los Angeles ne disposent d'une place de joueur désigné (DP) disponible et ne seraient donc pas en mesure d'offrir à Casemiro un contrat à la hauteur de son expérience.
Les Herons comptent trois joueurs désignés : Lionel Messi, Rodrigo De Paul et Germán Bertrame, tous liés par des contrats pluriannuels. Le Galaxy, quant à lui, disposera d'une place libre en 2027. Casemiro devrait néanmoins accepter une baisse de salaire significative – du moins à court terme – s'il souhaite signer un contrat en MLS.
- AFP
Un passage mitigé à Manchester United
Le passage du Brésilien à Manchester United ne s'est pas tout à fait déroulé comme prévu. Après une brillante carrière au Real Madrid, il a rejoint le nord de l'Angleterre en 2022 dans le cadre d'un transfert d'environ 80 millions de dollars. Son arrivée a coïncidé avec un déclin des performances des Red Devils, qui ont connu des difficultés tant au niveau national qu'européen, malgré d'importants investissements financiers. Casemiro a disputé 155 matches et remporté deux trophées au cours de ses trois saisons complètes au sein du club.
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Un voyage aux États-Unis cet été
Casemiro a déjà une tournée aux États-Unis au programme. Malgré son âge, il reste un élément clé de la sélection brésilienne sous la houlette du nouveau sélectionneur Carlo Ancelotti. Il a été convoqué à deux reprises l'automne dernier et devrait jouer un rôle important lors des deux matchs amicaux prévus cette semaine. Manchester United occupe actuellement la troisième place de la Premier League, à sept journées de la fin, et cherche à assurer son retour en Ligue des champions.