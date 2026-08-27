Ce mouvement a été quelque peu une surprise pour l’Inter Miami, qui avait peu laissé entendre qu’il était disposé à se séparer de Hoyos. Il entretenait une relation étroite avec Messi, et les résultats ont été satisfaisants, même s’ils n’étaient pas parfaits. Miami est deuxième de la Conférence Est et reste attendu dans la course à la MLS Cup.

L’arrivée de Gonzalez à Miami a été révélée en premier par Cesar Luis Merlo.