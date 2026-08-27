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Kily GonzalezGetty
Thomas Hindle

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Inter Miami aurait engagé Kily Gonzalez pour remplacer Guillermo Hoyos alors que Lionel Messi va connaître son quatrième entraîneur en MLS

K. Gonzalez
Inter Miami CF
L. Messi
Major League Soccer

L’Inter Miami aurait un nouvel entraîneur. Le club de Floride serait sur le point d’engager Kily Gonzalez, ancien international argentin qui a entraîné trois clubs différents de l’élite argentine. Il succéderait à l’intérimaire Guillermo Hoyos, en poste depuis le licenciement de Javier Mascherano, entraîneur vainqueur de la MLS Cup, peu après le début de la saison.

  • Lionel Messi - Inter Miami 2026Getty

    Un remplaçant surprise pour Hoyos

    Ce mouvement a été quelque peu une surprise pour l’Inter Miami, qui avait peu laissé entendre qu’il était disposé à se séparer de Hoyos. Il entretenait une relation étroite avec Messi, et les résultats ont été satisfaisants, même s’ils n’étaient pas parfaits. Miami est deuxième de la Conférence Est et reste attendu dans la course à la MLS Cup.

    L’arrivée de Gonzalez à Miami a été révélée en premier par Cesar Luis Merlo.

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  • imago-sport-1064159609.jpgCamilla Stolen

    Une expérience d’entraîneur contestable

    Le bilan de Gonzalez en tant qu'entraîneur est toutefois mitigé. Il a entraîné les clubs argentins de Rosario Central, Union et Platense. Natif de Rosario, en Argentine, il affiche un bilan négatif avec un pourcentage de victoires de 32,5 % et n'a jamais remporté de trophée majeur.

  • Une relation avec Messi

    Il a toutefois un lien avec Messi, comme tous les précédents entraîneurs de Miami pendant le passage de l'Argentin au club. Les deux ont joué ensemble en sélection argentine en 2006, et l'entraîneur a accueilli Messi à son retour après avoir remporté la Coupe du monde 2022. Ils sont tous deux originaires de Rosario, également.


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  • Luis Suarez Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    Miami cherche un coup de boost

    Le remplaçant de Hoyos est une surprise, dans une certaine mesure, mais Miami a récemment connu des difficultés. Le club a été éliminé de la Leagues Cup dès la phase de groupes et n’a plus gagné en MLS depuis le 25 juillet. Messi a marqué lors de chacun de ses deux derniers matches.

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