La période que vit actuellement Josep Martinez est sans aucun doute la plus importante de sa carrière. Titulaire avec l'Inter, convoqué avec la sélection espagnole, le gardien joue une grande partie de son avenir et, interrogé par la Gazzetta dello Sport depuis le rassemblement de la Roja, a choisi de revenir sur ce début de saison en expliquant où et comment il peut s'améliorer, les ambitions de l'Inter et la gestion des erreurs.
Inter, Martinez : « Nous encaissons trop de buts, mais ce n’est pas toujours la faute du gardien. Je vis les erreurs avec sérénité »
TROP DE BUTS ENCAISSÉS
« Nous allons bien, mais il est important de souligner ce que nous ne faisons pas au plus haut niveau, je pense surtout à la phase défensive : nous encaissons trop de buts.
Il est facile de se tourner vers le gardien, mais nous sommes une équipe et du premier au dernier, nous devons tous élever notre niveau, et je crois que nous le ferons parce que, s’il y a bien une caractéristique qui nous définit, c’est d’avoir toujours faim. Nous voulons toujours gagner, chercher à nous améliorer, ajouter quelque chose à chaque match pour arriver au top dans les moments décisifs de la saison. »
Mené 2-0 trop souvent
« Assurément, les premières périodes doivent être revues, nous nous sommes relâchés dans certaines situations et nous ne pouvons pas nous le permettre. Mais je suis tranquille, parce que l’équipe est consciente du problème et c’est là que nous concentrerons notre attention.
Dommage pour le match perdu ici à Madrid, nous sommes passés près d’un résultat contre une équipe de grande qualité. Nous sommes forts et nous pouvons rivaliser avec n’importe qui, mais pour le faire, nous devons éviter de donner des avantages aux adversaires, parce que parfois ça passe et parfois non. »
« Je vis les erreurs avec sérénité »
« Des erreurs ? Je vis tout avec sérénité, dans le bien comme dans le mal. Une erreur, tout le monde peut en faire une, l’important est de l’analyser pour éviter de la répéter, il n’y a pas d’autre voie. Il ne faut pas pointer du doigt un joueur quand il se trompe, parce que cela fait partie du football.
Sans erreurs, je ne dis pas qu’il n’y aurait pas de buts, mais il y en aurait beaucoup moins. Cela m’est arrivé, cela peut arriver à un autre. L’important dans une équipe comme l’Inter, c’est de rester unis et, si l’un vit une mauvaise journée, d’essayer de l’aider. Je le répète, avec naturel »
« On peut rivaliser avec tout le monde »
« On repart ? Je me sens bien, et pas seulement physiquement : nous sommes prêts pour tout ce qui nous attend, nous sommes ambitieux et nous ne nous fixons aucune limite. Nous pouvons rivaliser avec tout le monde, en Italie et en Europe »
L’INCIDENT
« C’est quelque chose qu’on n’oublie plus, je sais que je le porterai en moi pour toujours. J’y pense, et j’essaie de ne pas trop le faire parce que c’est une chose qui peut enlever de l’énergie. Cela a été une tragédie et la seule façon de la surmonter est de regarder vers l’avant. La période difficile est derrière moi et le fait de me retrouver ici le prouve.
Je suis dans l’une des meilleures équipes d’Europe et dans la sélection la plus forte du monde. Je regarde l’avenir avec optimisme, positivité et énormément de faim : je veux continuer à gagner des matches et des trophées avec l’Inter, pour faire en sorte qu’on me rappelle ici »
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