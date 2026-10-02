Inter, Martinez : « Je porterai cet incident en moi pour toujours, on ne l’oublie pas. Nous encaissons trop de buts, mais ce n’est pas toujours la faute du gardien. Je vis les erreurs avec sérénité »

« Nous allons bien, mais il est important de souligner ce que nous ne faisons pas encore au plus haut niveau, je pense surtout à la phase défensive : nous encaissons trop de buts.

Il est facile de se retourner vers le gardien, mais nous sommes une équipe et du premier au dernier, nous devons tous élever notre niveau, et je crois que nous le ferons parce que, s’il y a bien une caractéristique qui nous définit, c’est d’avoir toujours faim. Nous voulons toujours gagner, chercher à nous améliorer, ajouter quelque chose à chaque match pour arriver au sommet dans les moments décisifs de la saison. »



