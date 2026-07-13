« Khalaili n'a pas obtenu le certificat d'aptitude, selon la communication officielle du CONI. Pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas entrer dans les détails, mais l'Italie applique des lois très strictes. L'aptitude est évaluée par un organisme tiers, le CONI, qui dépend de l'État ; cela échappe donc à notre contrôle. En vertu de cecas de force majeure, nous devons nous abstenir : sans cette aptitude, aucun joueur ne peut prendre part à des compétitions officielles. Je vous l’annonce avec regret ; cette nouvelle nous attristed’autant plus que nous devrons désormais envisager d’éventuelles alternatives. »





« Nous devons donc trouver une solution rapide. Le marché des transferts est de plus en plus complexe, car les sommes en jeu sont faramineuses. Nous ne nous opposons pas à l’idée d’investir, mais ces investissements doivent rester logiques. J’espère que nous trouverons rapidement une solution, d’autant que le marché regorge d’autres profils. Nous abordons ce début de saison en conscience : l’effectif doit encore être finalisé, non pas sous la pression de l’anxiété, mais au terme d’un processus rationnel qui nous conduira aux meilleurs choix.





« La Juventus et le Milan plus proches ? Cette année, la situation est anachronique : aucun des deux ne participe à la Ligue des champions. Cela signifie que nous allons également nous investir dans cette compétition face à des équipes très fortes, et que nous devrons tout gérer. D’après mon expérience, cela peut avantager le Milan et la Juventus en Italie ; cela dit, nous sommes forts et conscients de notre rôle, avec des professionnels capables de gérer toutes les compétitions. Dans le peloton des prétendants au titre, je place également le Milan et la Juventus. »





« Sur les 20 clubs de Serie A, 13 sont désormais contrôlés par des actionnaires étrangers. Après l’ère Zhang, l’arrivée d’Oaktree garantit une stabilité non négligeable. Notre objectif reste de gagner durablement. Pour la deuxième année consécutive, nos comptes devraient être satisfaisants, d’autant que nous avons remporté deux trophées. Il n’y a pas de place pour le mécénat ou les dépenses folles ; si l’on ne peut pas dépenser, il faut faire preuve d’imagination. Cela ne limite pas les propriétaires, qui peuvent éventuellement financer des investissements. Nous devons contrôler les coûts, pas les investissements. Les coûts sont liés à deux aspects : certains gagnent trop et sont hors de notre portée. Et puis il y a les agents, qui ont un poids de plus en plus important sur le destin des clubs. Ces intermédiaires peuvent parfois orienter un transfert sans même offrir de véritable conseil à leur client. Le cas Palestra en est la preuve : le joueur n’a pas respecté l’engagement verbal pris le mois précédent et a choisi une autre voie ;son agent aurait pu jouer un rôle plus important en le conseillant. Nous avons donc accepté son départ pour un championnat où nous ne sommes pas compétitifs. »