Beppe Marotta, président de l'Inter, a ouvert les hostilités lors d'une conférence de presse tenue le jour du rassemblement des champions d'Italie. Première journée de travail pour le groupe de Chivu et premières déclarations du dirigeant nerazzurro, qui donnent le coup d'envoi de la saison 2026/2027.
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Inter, Marotta : « Un mercato durable, terminer parmi les quatre premiers est naturel et logique. Palestra n'a pas respecté un engagement verbal, mais cela ne nous inquiète pas pour autant. »
« C’est un privilège pour nous d’être ici et de débuter la nouvelle saison, d’autant plus que nous sommes les champions en titre : nous avons remporté le Scudetto et la Coupe d’Italie. Deux victoires qui font notre fierté. Je remercie le club, les dirigeants, le staff médical et tous les collaborateurs. À partir d’aujourd’hui, nous nous retrouvons sur la ligne de départ. Nous sommes la seule formation italienne engagée sur quatre tableaux cette saison, ce qui constitue un motif de fierté. Nous visons mieux en Ligue des champions ; nous croiserons des cadors, mais dans le football, la règle « qui dépense le plus gagne le plus » ne tient pas. Notre principal ennemi est intérieur : le « syndrome de la victoire ». Il ne faut pas se reposersurnos lauriers, à tous les échelons du club. Il nous faut garder humilité et ambition, les armes de notre succès passé. »
Depuis 2020, aucune équipe n’a enchaîné deux Scudetti consécutifs : c’est notre objectif. Réussir ce doublé constituerait un exploit historique. Nous voulons gagner de manière durable. Oaktree est arrivé à un moment difficile, nous sommes sortis de l’accord de règlement. Ils ont agrandi les installations, des travaux sont en cours. Leur présence est discrète mais proche, toutes les décisions sont prises en commun, nous avons mis en place un modèle de référence à suivre. »
«L’équipe à battre ? C’est un rôle qui nous motive. Terminer dans le top 4 est une évidence, mais cela ne suffit pas : nous devons viser encore plus haut. Tels sont les principes fondamentaux qui doivent caractériser cette saison.»
« Khalaili n'a pas obtenu le certificat d'aptitude, selon la communication officielle du CONI. Pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas entrer dans les détails, mais l'Italie applique des lois très strictes. L'aptitude est évaluée par un organisme tiers, le CONI, qui dépend de l'État ; cela échappe donc à notre contrôle. En vertu de cecas de force majeure, nous devons nous abstenir : sans cette aptitude, aucun joueur ne peut prendre part à des compétitions officielles. Je vous l’annonce avec regret ; cette nouvelle nous attristed’autant plus que nous devrons désormais envisager d’éventuelles alternatives. »
« Nous devons donc trouver une solution rapide. Le marché des transferts est de plus en plus complexe, car les sommes en jeu sont faramineuses. Nous ne nous opposons pas à l’idée d’investir, mais ces investissements doivent rester logiques. J’espère que nous trouverons rapidement une solution, d’autant que le marché regorge d’autres profils. Nous abordons ce début de saison en conscience : l’effectif doit encore être finalisé, non pas sous la pression de l’anxiété, mais au terme d’un processus rationnel qui nous conduira aux meilleurs choix.
« La Juventus et le Milan plus proches ? Cette année, la situation est anachronique : aucun des deux ne participe à la Ligue des champions. Cela signifie que nous allons également nous investir dans cette compétition face à des équipes très fortes, et que nous devrons tout gérer. D’après mon expérience, cela peut avantager le Milan et la Juventus en Italie ; cela dit, nous sommes forts et conscients de notre rôle, avec des professionnels capables de gérer toutes les compétitions. Dans le peloton des prétendants au titre, je place également le Milan et la Juventus. »
« Sur les 20 clubs de Serie A, 13 sont désormais contrôlés par des actionnaires étrangers. Après l’ère Zhang, l’arrivée d’Oaktree garantit une stabilité non négligeable. Notre objectif reste de gagner durablement. Pour la deuxième année consécutive, nos comptes devraient être satisfaisants, d’autant que nous avons remporté deux trophées. Il n’y a pas de place pour le mécénat ou les dépenses folles ; si l’on ne peut pas dépenser, il faut faire preuve d’imagination. Cela ne limite pas les propriétaires, qui peuvent éventuellement financer des investissements. Nous devons contrôler les coûts, pas les investissements. Les coûts sont liés à deux aspects : certains gagnent trop et sont hors de notre portée. Et puis il y a les agents, qui ont un poids de plus en plus important sur le destin des clubs. Ces intermédiaires peuvent parfois orienter un transfert sans même offrir de véritable conseil à leur client. Le cas Palestra en est la preuve : le joueur n’a pas respecté l’engagement verbal pris le mois précédent et a choisi une autre voie ;son agent aurait pu jouer un rôle plus important en le conseillant. Nous avons donc accepté son départ pour un championnat où nous ne sommes pas compétitifs. »
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