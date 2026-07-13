Beppe Marotta, président de l’Inter, a ouvert les hostilités lors d’une conférence de presse tenue le jour du rassemblement des champions d’Italie. Première journée de travail pour le groupe de Chivu et premières déclarations du dirigeant nerazzurro qui lancent officiellement la saison 2026/2027.
Traduit par
Inter, Marotta : « Nous avons mené un mercato durable, et terminer dans le top 4 nous semble naturel et logique. Palestra n’a pas respecté un engagement verbal, mais cela ne nous cause aucune inquiétude. »
« C’est un privilège pour nous d’être ici et de débuter la nouvelle saison, d’autant plus que nous sommes les champions en titre : nous avons remporté le Scudetto et la Coupe d’Italie. Deux victoires qui font notre fierté. Je remercie le club, les dirigeants, le staff médical et tous les collaborateurs. À partir d’aujourd’hui, nous nous retrouvons sur la ligne de départ. Nous sommes la seule formation italienne engagée sur quatre tableaux cette saison, ce qui constitue un motif de fierté. Nous visons un parcours européen plus ambitieux en Ligue des champions ; nous croiserons des cadors, mais, dans le football, la règle « qui dépense le plus gagne le plus » ne s’applique pas. Notre principal adversaire est intérieur : le « syndrome de la victoire ». Il est hors de question de se reposer sur nos lauriers, à tous les échelons du club. Nous devons conserver humilité et faim de victoires, les armes de notre succès passé. »
Depuis 2020, aucune équipe n’a enchaîné deux Scudetti consécutifs : c’est notre objectif. Réussir ce doublé constituerait un exploit historique. Nous voulons gagner de manière durable. Oaktree est arrivé à un moment difficile, nous sommes sortis de l’accord de règlement. Ils ont agrandi les installations, des travaux sont en cours. Leur présence est discrète mais proche, toutes les décisions sont prises en commun, nous avons mis en place un modèle de référence à suivre. »
«L’équipe à battre ? C’est un rôle qui nous motive. Terminer dans le top 4 est une évidence, mais cela ne suffit pas : nous devons viser encore plus haut. Tels sont les principes fondamentaux qui doivent caractériser cette saison.»
« Khalaili n'a pas obtenu le certificat d'aptitude sportive, selon la communication officielle du CONI. Pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas entrer dans les détails, mais l'Italie applique des lois très strictes. L'aptitude est évaluée par un organisme tiers, le CONI, qui dépend de l'État ; nous ne pouvons donc pas intervenir. En raison de cecas de force majeure, nous devons nous abstenir : sans cette aptitude, aucun joueur ne peut prendre part à des compétitions officielles. Je vous l’annonce avec regret ; cette nouvelle nous attristed’autant plus que nous devrons désormais envisager d’autres solutions. »
« Nous devons donc trouver une solution rapide. Le marché des transferts est de plus en plus complexe, car les sommes en jeu sont faramineuses. Nous ne nous opposonspas à l’idée d’investir, mais ces investissements doivent être cohérents. Nous espérons trouver rapidement une solution, d’autant que le marché regorge d’autres profils. Nous entamons cette saison en conscience : l’effectif doit encore être finalisé, non pas sous la pression de l’urgence, mais au terme d’un processus rationnel qui conduira aux meilleurs choix.
« La Juventus et le Milan plus proches ? Cette année, la situation est anachronique : aucun des deux ne participe à la Ligue des champions. Cela signifie que nous allons également nous investir dans cette compétition face à des équipes très fortes, et que nous devrons tout gérer. D’après mon expérience, cela peut avantager le Milan et la Juventus en Italie ; cela dit, nous sommes forts et conscients de notre rôle, avec des professionnels capables de gérer toutes les compétitions. Dans le peloton des prétendants au titre, je place également le Milan et la Juventus. »
« Sur les 20 clubs de Serie A, 13 sont désormais contrôlés par des actionnaires étrangers. Après l’ère Zhang, l’arrivée d’Oaktree garantit une stabilité non négligeable. Notre objectif reste de gagner durablement. Pour la deuxième année consécutive, nous devrions présenter des comptes satisfaisants, d’autant que nous avons remporté deux trophées. Il n’y a pas de place pour le mécénat ou les dépenses folles ; si l’on ne peut pas dépenser, il faut faire preuve d’imagination. Cela ne limite pas les propriétaires, qui peuvent éventuellement financer des investissements. Nous devons contrôler les coûts, pas les investissements. Les coûts sont liés à deux aspects : certains gagnent trop et sont hors de notre portée. Et puis il y a les agents, qui ont un poids de plus en plus important sur le destin des clubs. Ces intermédiaires peuvent parfois orienter un transfert sans même offrir de véritable conseil à leur client. Le cas Palestra en est la preuve : le joueur n’a pas respecté l’engagement verbal pris le mois précédent et a choisi une autre voie ;son agent aurait pu jouer un rôle plus important en le conseillant. Nous avons donc accepté son départ pour un championnat où nous ne sommes pas compétitifs. »
«Fort de son expérience et de sa sagesse, Malagò a décidé de confier les rênes stratégiques à deux figures majeures, Maldini et Leonardo ; j’ai confiance : ils sauront faire le choix le plus pertinent pour une Italie qui mérite d’être repositionnée. Ne pas disputer la Coupe du monde est une source de tristesse, d’autant plus que trois formations européennes ont atteint les demi-finales. Je peux affirmer que le football que nous incarnons est conscient de cette nécessité ; nous serons donc encore plus disponibles qu’auparavant pour permettre à l’Italie d’atteindre des objectifs à la hauteur de son histoire. »
«Il reste encore un mois et demi avant la fin du mercato. L’année dernière, le 31 août, nous avons conclu le transfert d’Akanji, une opération très positive. Nous ne devons pas nous précipiter, car ce mercato présente davantage de difficultés qu’auparavant. Les prix demandés restent exorbitants. Piero Ausilio est compétent, il sait ce qu’il doit faire et je suis certain qu’il s’y prendra de la meilleure façon possible et dans les plus brefs délais pour permettre à l’entraîneur de travailler dans les meilleures conditions. »
« Sur le plan objectif, en Ligue des champions, il y a des équipes et des clubs qui sont de véritables géants en termes de chiffre d’affaires et de puissance technique. Mais j’ai déjà dit que le principe selon lequel « qui dépense le plus gagne le plus » ne s’applique pas toujours dans le sport. Pour nous, c’est un rêve, et les rêves ne coûtent rien, alors autant en avoir. La Ligue des champions est une compétition où les circonstances peuvent parfois tourner en notre faveur, que ce soit à la faveur d’un tirage au sort ou d’un calendrier favorable. En championnat, à long terme, c’est toujours l’équipe la plus forte qui l’emporte. Nous abordons la Ligue des champions avec l’objectif de faire mieux que l’année dernière. »
Concernant Palestra, précisons que nous avions un accord avec l’Atalanta, lui-même consécutif à celui conclu avec le joueur. Nous n’avons pas renié notre engagement, et l’Atalanta n’a pas renégocié. Il s’agit d’un choix de vie que l’on peut critiquer ou non ; j’ai déjà donné mon avis sur le joueur et son agent. Je peux juste dire que, dès que l’on s’intéresse à certains joueurs, leur valeur s’envole. On peut réaliser des opérations irrationnelles, mais ce n’est pas notre approche. Nos investissements doivent suivre une logique. Nous ne pouvons pas rivaliser avec les clubs anglais sur le plan financier, mais, grâce à notre créativité, nous pouvons rester compétitifs sur le marché. »
« On compense par la créativité, en allant chercher des joueurs inconnus mais prometteurs. Nous voulons aussi construire un centre sportif moderne capable d’accueillir des dizaines d’équipes et doté d’une vingtaine d’entraîneurs dédiés à la valorisation du centre de formation. Le choix de Chivu n’est pas anodin : c’est un acte de courage mesuré, car il suit de près le travail du centre. Ce n’est pas un hasard si je lui attribue une large part du mérite concernant Pio Esposito. Nous devons poursuivre dans cette voie. Le courage de les faire jouer est là, encore faut-il que les médias partagent cette vision et l’aident à grandir, sans jugements sévères qui pourraient ensuite le conditionner. C’est aussi la voie la plus sûre pour assurer la pérennité de nos clubs. Avec treize propriétaires étrangers, nous devons nous appuyer sur un football fondé sur la rationalité, car ces investisseurs ne gaspillent pas leur argent. Dans notre cas, outre la compétence de la direction, qui a remporté trois titres avec trois entraîneurs différents, nous pouvons compter sur un propriétaire présent et soutenant le projet. Nous pouvons donc avancer avec optimisme. »
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles