«Fort de son expérience et de sa sagesse, Malagò a décidé de confier les rênes stratégiques à deux figures majeures, Maldini et Leonardo ; j’ai confiance : ils sauront faire le choix le plus pertinent pour une Italie qui mérite d’être repositionnée. Ne pas disputer la Coupe du monde est une source de tristesse, d’autant plus que trois formations européennes ont atteint les demi-finales. Je peux affirmer que le football que nous incarnons est conscient de cette nécessité ; nous serons donc encore plus disponibles qu’auparavant pour permettre à l’Italie d’atteindre des objectifs à la hauteur de son histoire. »





«Il reste encore un mois et demi avant la fin du mercato. L’année dernière, le 31 août, nous avons conclu le transfert d’Akanji, une opération très positive. Nous ne devons pas nous précipiter, car ce mercato présente davantage de difficultés qu’auparavant. Les prix demandés restent exorbitants. Piero Ausilio est compétent, il sait ce qu’il doit faire et je suis certain qu’il s’y prendra de la meilleure façon possible et dans les plus brefs délais pour permettre à l’entraîneur de travailler dans les meilleures conditions. »





« Sur le plan objectif, en Ligue des champions, il y a des équipes et des clubs qui sont de véritables géants en termes de chiffre d’affaires et de puissance technique. Mais j’ai déjà dit que le principe selon lequel « qui dépense le plus gagne le plus » ne s’applique pas toujours dans le sport. Pour nous, c’est un rêve, et les rêves ne coûtent rien, alors autant en avoir. La Ligue des champions est une compétition où les circonstances peuvent parfois tourner en notre faveur, que ce soit à la faveur d’un tirage au sort ou d’un calendrier favorable. En championnat, à long terme, c’est toujours l’équipe la plus forte qui l’emporte. Nous abordons la Ligue des champions avec l’objectif de faire mieux que l’année dernière. »





Concernant Palestra, précisons que nous avions un accord avec l’Atalanta, lui-même consécutif à celui conclu avec le joueur. Nous n’avons pas renié notre engagement, et l’Atalanta n’a pas renégocié. Il s’agit d’un choix de vie que l’on peut critiquer ou non ; j’ai déjà donné mon avis sur le joueur et son agent. Je peux juste dire que, dès que l’on s’intéresse à certains joueurs, leur valeur s’envole. On peut réaliser des opérations irrationnelles, mais ce n’est pas notre approche. Nos investissements doivent suivre une logique. Nous ne pouvons pas rivaliser avec les clubs anglais sur le plan financier, mais, grâce à notre créativité, nous pouvons rester compétitifs sur le marché. »





« On compense par la créativité, en allant chercher des joueurs inconnus mais prometteurs. Nous voulons aussi construire un centre sportif moderne capable d’accueillir des dizaines d’équipes et doté d’une vingtaine d’entraîneurs dédiés à la valorisation du centre de formation. Le choix de Chivu n’est pas anodin : c’est un acte de courage mesuré, car il suit de près le travail du centre. Ce n’est pas un hasard si je lui attribue une large part du mérite concernant Pio Esposito. Nous devons poursuivre dans cette voie. Le courage de les faire jouer est là, encore faut-il que les médias partagent cette vision et l’aident à grandir, sans jugements sévères qui pourraient ensuite le conditionner. C’est aussi la voie la plus sûre pour assurer la pérennité de nos clubs. Avec treize propriétaires étrangers, nous devons nous appuyer sur un football fondé sur la rationalité, car ces investisseurs ne gaspillent pas leur argent. Dans notre cas, outre la compétence de la direction, qui a remporté trois titres avec trois entraîneurs différents, nous pouvons compter sur un propriétaire présent et soutenant le projet. Nous pouvons donc avancer avec optimisme. »