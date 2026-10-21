Le président de l'Inter, Beppe Marotta, s'est exprimé au micro d'Amazon Prime Video à la veille du match de Ligue des champions, le troisième de la phase de ligue 2026/2027. Il est revenu sur son pronostic de début de saison et sur les propos de Bastoni et de Chivu appelant à tempérer l'enthousiasme après deux défaites en deux matches de championnat.
Inter, Marotta : « Nous avons le droit de rêver de la Ligue des champions, il nous manque la cerise sur le gâteau. Même le PSG a perdu ses premiers matchs l’an dernier… »
Le rêve de la Ligue des champions
« Nous avons le devoir de nous battre jusqu’au bout, mais nous avons le droit de rêver. »
Le PSG a lui aussi perdu ses trois premiers matchs l’an dernier.
« Si l’on se place d’un point de vue statistique, le PSG a remporté la Ligue des champions l’an dernier, mais il a perdu ses trois premiers matches cette année-là. »
DES DÉFAITES QUI FONT MAL
« Après, c’est clair que deux défaites font mal et que nous devons absolument nous racheter. C’est un cycle qui se poursuit, et participer régulièrement à la Ligue des champions est une réussite. »
Il manque cette « sacrée cerise sur le gâteau »
« Avoir remporté des trophées, des Scudetti, des titres, avoir disputé deux finales de Ligue des champions et une de Ligue Europa, c’est positif et ce n’était pas gagné d’avance. Il manque toujours cette fameuse cerise sur le gâteau, mais ce n’est pas facile de la mettre. »
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