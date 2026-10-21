Le président de l'Inter, Beppe Marotta, s'est exprimé au micro d'Amazon Prime Video à la veille du match de Ligue des champions, le troisième de la phase de ligue 2026/2027. Il est revenu sur son pronostic de début de saison et sur les propos de Bastoni et de Chivu appelant à tempérer l'enthousiasme après deux défaites en deux matches de championnat.