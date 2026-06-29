« Un joueur recruté malgré les statistiques ? Oui, plusieurs. Récemment, il y a eu Bisseck, pour lequel les rapports n’étaient pas tous concordants. Ce qui a fait la différence, c’est d’avoir rencontré le garçon : il est très intelligent, parle plusieurs langues et aurait pu devenir médecin s’il n’avait pas choisi le football. Il a déjà eu plusieurs expériences, et nous l’avons déniché au Danemark. Je l’ai recruté pour son intelligence et ses qualités physiques, malgré certains rapports divergents. »





« Mon mentor ? Pierluigi Casiraghi, qui travaillait à la Pro Sesto et a été un exemple pour tout le monde. Il avait une vision très particulière du football, il se fiait à son intuition : il était impossible de tout lui apprendre, mais j’ai réussi à en retenir une partie. »





« Le transfert le plus important de ma carrière ? Récemment, c’est Lautaro Martínez. J’aurais pu faire davantage, tout comme pour Tonali à Brescia ; j’ai un peu manqué de vigilance. Un joueur sous-estimé ? Tonali. On aurait pu s’investir davantage pour le recruter. »





« La négociation la plus éprouvante ? Celle de Lautaro. J’ai passé trois nuits blanches à Buenos Aires. Quand un directeur sportif se déplace en avion et rentre sans le joueur, il perd la face. Le joueur avait déjà un accord avec un autre club, ce qui a compliqué la tâche. »