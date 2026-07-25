Anan Khalaili est désormais un dossier clos pour l’Inter. L’ailier israélien de l’Union Saint-Gilloise a été tout près d’endosser le maillot de l’Inter, après que les deux clubs s’étaient accordés sur une base de 25 millions d’euros plus bonus et que le joueur était arrivé à Milan pour passer sa visite médicale. Mais, au moment décisif, l’absence d’obtention de l’aptitude sportive de la part du CONI a fait capoter l’opération, laissant beaucoup de regrets à Khalaili. Lui qui revient sur cet épisode depuis la Belgique.
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Inter, les mots d’Anan Khalaili après son transfert avorté : « Je vais très bien, j’ai joué 99 matches lors des deux dernières saisons et beaucoup d’entre eux pendant 90 minutes »
LES MOTS
« Je me suis remis à m’entraîner à plein régime pour me préparer à ce qui m’attend. Je me sens en forme et je suis heureux d’être sur le terrain. Je suis toujours concentré sur ma carrière et j’y crois toujours. Je ferai toujours de mon mieux et je me sens bien, en bonne santé, en parfaite forme. Je suis prêt à jouer et à m’entraîner dur pour donner 100 %. J’ai disputé 99 matches lors des deux dernières années et j’ai presque toujours joué pendant 90 minutes. Je me sens très bien », a déclaré le latéral droit né en 2004 après avoir rejoint ses coéquipiers lors du stage de l’Union Saint-Gilloise.
Il a explosé la saison dernière
Anan Khalaili est formé au Maccabi Haïfa et rejoint le championnat belge à l'été 2024 pour 6,5 millions d'euros. Sous le maillot de l'Union, il a disputé un total de 99 matches et inscrit 8 buts ; au cours de la dernière saison, il a également affronté l'Inter de Cristian Chivu en Ligue des champions, dans un match qui s'est terminé par une victoire 4-0 de l'Inter. Dans la plus grande compétition européenne, il a inscrit 3 buts en 8 apparitions, dont un, décisif, lors du dernier match de la phase de groupes contre l'Atalanta. Sous le maillot de la sélection israélienne, il compte en revanche 16 apparitions.
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