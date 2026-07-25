Inter, les mots d’Anan Khalaili après son transfert avorté : « Je vais très bien, j’ai joué 99 matches lors des deux dernières saisons et beaucoup d’entre eux pendant 90 minutes »

« Je me suis remis à m’entraîner à plein régime pour me préparer à ce qui m’attend. Je me sens en forme et je suis heureux d’être sur le terrain. Je suis toujours concentré sur ma carrière et j’y crois toujours. Je ferai toujours de mon mieux et je me sens bien, en bonne santé, en parfaite forme. Je suis prêt à jouer et à m’entraîner dur pour donner 100 %. J’ai disputé 99 matches lors des deux dernières années et j’ai presque toujours joué pendant 90 minutes. Je me sens très bien », a déclaré le latéral droit né en 2004 après avoir rejoint ses coéquipiers lors du stage de l’Union Saint-Gilloise.