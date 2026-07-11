Inter : les examens médicaux de Khalaili donnent lieu à une demande de vérifications supplémentaires du CONI, son enregistrement est suspendu et son transfert est donc en suspens

Problème pour l'Inter concernant Anan Khalaili. Le transfert du nouveau joueur de couloir des Nerazzurri, arrivé de l'Union Saint-Gilloise pour 25 millions d'euros plus des primes, ne pourra pas être officialisé pour l'instant : selon la Gazzetta dello Sport, le CONI a demandé de nouveaux examens spécifiques après les visites médicales, qui seront effectués en début de semaine, entre lundi et mardi.



