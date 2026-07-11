Problème pour l'Inter concernant Anan Khalaili. Le transfert du nouveau joueur de couloir des Nerazzurri, arrivé de l'Union Saint-Gilloise pour 25 millions d'euros plus des primes, ne pourra pas être officialisé pour l'instant : selon la Gazzetta dello Sport, le CONI a demandé de nouveaux examens spécifiques après les visites médicales, qui seront effectués en début de semaine, entre lundi et mardi.
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Inter : les examens médicaux de Khalaili donnent lieu à une demande de vérifications supplémentaires du CONI, son enregistrement est suspendu et son transfert est donc en suspens
DEMANDE D'APPROFONDISSEMENT
Aucune officialisation pour l’instant : l’enregistrement du joueur israélien n’est pas encore possible. Le jeune joueur, né en 2004, a passé hier à Milan les examens médicaux obligatoires pour son transfert en Serie A, mais l’Institut de médecine du sport du CONI a demandé des investigations complémentaires.
L'INTER EN ATTENTE
L’Inter suivra de près ces examens complémentaires réclamés par le CONI. Seulement après ces nouveaux tests, une fois déterminé si l’arrêt était bien temporaire, une décisiondéfinitive sera prise concernant Khalaili, qui a signé un contrat de cinq ans à 2,2 millions d’euros par saison.
QUE VA-T-IL SE PASSER MAINTENANT ?
L’examen médical supplémentaire porte sur l’aptitude sportive, et non sur les évaluations du staff médical de l’Inter : le club nerazzurro doit donc attendre la décision du CONI, qui déterminera l’issue du transfert.
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