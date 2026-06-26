Inter : le transfert de Dumfries au Real Madrid n'est pas encore officiel. Que se passe-t-il ? Voici ce qui filtre d'Espagne

Selon OK Diario, le dossier est bouclé dans ses moindres détails et le Real Madrid devrait officialiser l’opération en temps utile. Le club merengue a déjà officialisé l’arrivée de José Mourinho sur le banc, ainsi que les renforts gratuits du défenseur Ibrahima Konaté (Liverpool) et de Bernardo Silva (Manchester City), sans oublier le recrutement de Marc Cucurella (Chelsea) pour 55 millions d’euros plus des bonus. Il aurait toutefois choisi de différer de quelques jours l’annonce de l’arrivée de Dumfries, en provenance de l’Inter, pour des raisons fiscales.