Pourquoi le Real Madrid n'a-t-il pas encore officialisé l'achat de Denzel Dumfries à l'Inter ? C'est la question que pose le site espagnol OK Diario, alors que le club merengue a déjà notifié aux Nerazzurri son intention de payer la clause libératoire de 20 millions d'euros et que le joueur a passé les visites médicales réglementaires.
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Inter : le transfert de Dumfries au Real Madrid n'est pas encore officiel. Que se passe-t-il ? Voici ce qui filtre d'Espagne
À quand l’annonce ?
Selon OK Diario, le dossier est bouclé dans ses moindres détails et le Real Madrid devrait officialiser l’opération en temps utile. Le club merengue a déjà officialisé l’arrivée de José Mourinho sur le banc, ainsi que les renforts gratuits du défenseur Ibrahima Konaté (Liverpool) et de Bernardo Silva (Manchester City), sans oublier le recrutement de Marc Cucurella (Chelsea) pour 55 millions d’euros plus des bonus. Il aurait toutefois choisi de différer de quelques jours l’annonce de l’arrivée de Dumfries, en provenance de l’Inter, pour des raisons fiscales.
QUESTION FISCALE
La clause libératoire de 20 millions d’euros du latéral néerlandais expire le 15 juillet. Selon OK Diario, le Real Madrid aurait donc choisi de ne pas inscrire le transfert de Dumfries dans le bilan qui sera clôturé mardi 30 juin. L’objectif serait ainsi d’intégrer cette opération dans le nouvel exercice comptable qui s’ouvrira le 1^(er) juillet 2024 et se clôturera le 30 juin 2027.