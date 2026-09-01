La nouvelle circulait depuis des semaines, mais le moment des signatures semble désormais enfin arrivé. Pio Esposito et l’Inter sont prêts à renforcer encore davantage leur lien, en couchant sur le papier un accord que le club milanais a déjà verrouillé depuis longtemps.





Le jeune attaquant né en 2005 devrait en effet signer une prolongation de contrat jusqu’en 2031, soit une saison de plus que son accord actuel, qui expire en 2030. Une formalité, mais surtout un signal important de la part de l’Inter, qui mise avec détermination sur l’avant-centre de Castellammare di Stabia et entend aussi reconnaître financièrement le parcours de croissance accompli ces derniers mois.





Avec ce nouveau contrat, une revalorisation salariale est également prévue : le salaire d’Esposito devrait tourner autour de 3 millions d’euros. Un montant significatif pour un joueur aussi jeune, qui témoigne de la place centrale qu’occupe le talent italien dans les plans futurs du club.





Pour l’Inter, il s’agit d’un choix précis : verrouiller Esposito, afin d’éviter que ses performances et sa progression n’attirent une attention toujours plus importante sur le marché. De son côté, Esposito se prépare à poursuivre son parcours à l’Inter en ayant conscience d’avoir gagné en place et en considération.