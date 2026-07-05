Le mercato de l’Inter prend enfin forme, malgré un départ laborieux, marqué par le coup de théâtre orchestré par Chelsea dans le dossier Marco Palestra et l’impossibilité de s’immiscer dans les discussions autour de l’avenir de Nico Paz, resté à Côme après une négociation éclair avec le Real Madrid. Dans la foulée, les discussions s’intensifient pour l’ailier droit de l’Union Saint-Gilloise, Anan Khalaili, tandis que les contacts avec Chelsea se poursuivent au sujet du défenseur central Trevor Chalobah, après la finalisation du dossier Ivan Provedel en provenance de la Lazio.