Le mercato de l’Inter prend enfin forme, malgré un départ laborieux, marqué par le coup de théâtre orchestré par Chelsea dans le dossier Marco Palestra et l’impossibilité de s’immiscer dans les discussions autour de l’avenir de Nico Paz, resté à Côme après une négociation éclair avec le Real Madrid. Dans la foulée, les discussions s’intensifient pour l’ailier droit de l’Union Saint-Gilloise, Anan Khalaili, tandis que les contacts avec Chelsea se poursuivent au sujet du défenseur central Trevor Chalobah, après la finalisation du dossier Ivan Provedel en provenance de la Lazio.
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Inter : le recrutement de Provedel va être officialisé. Les visites médicales sont planifiées et les termes de l’accord sont arrêtés
LES DÉTAILS
Selon Sky Sport, le gardien né en 1994, appelé à être la doublure de Josep Martinez, doit arriver à Milan en milieu de semaine prochaine, entre mercredi et jeudi, pour y passer les traditionnels examens médicaux avant de signer un contrat de trois ans, valable jusqu’au 30 juin 2029. Ces derniers jours, le club nerazzurro a finalisé un accord avec la Lazio pour le transfert définitif de Provedel, contre une indemnité de 3 millions d’euros.
Mon passage à la Lazio
L’aventure d’Ivan Provedel à la Lazio prend fin quatre ans après son arrivée, à l’été 2022, lorsqu’il avait été recruté par La Spezia pour environ 3 millions d’euros. Il a disputé 146 matchs et été le gardien titulaire de l’équipe biancoceleste avant de céder sa place à Mandas la saison dernière, puis, cette année, au jeune Motta, suite à sa blessure à l’épaule qui l’écarte des terrains depuis mars.
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