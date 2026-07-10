Anan Khalaili s’apprête à signer à l’Inter. L’ailier va quitter l’Union Saint-Gilloise pour rejoindre les Nerazzurri, où il remplacera Denzel Dumfries, transféré au Real Madrid. Majdi Khalaili, son père, a détaillé la transaction auprès de plusieurs médias : un transfert de 25 millions d’euros pour ce joueur né en 2004,un contrat de cinq ans et un salaire annuel de 1,8 million d’euros. Voici ses propos recueillis par le quotidien israélien Haaretz.
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Inter : le père de Khalaili affirme : « Son rêve, c'est Liverpool. Même si Barcelone l'appelait, il choisirait Anfield. Il ne restera pas sur le banc, il n'y a personne de son niveau à ce poste dans l'effectif de Chivu. »
« L'USG a donné son feu vert, nous devons finaliser le dossier samedi. Je ne prendrai pas l'avion ; son agent l'accompagnera. Anan est un peu ému, mais il va bien. Il a une nouvelle occasion de prouver sa valeur. Nous sommes très émus, nous n’arrivons toujours pas à croire que cela se produise. Ce n’est pas un transfert comme les autres, c’est incroyable. C’est le plus grand de l’histoire du football israélien en termes de club, d’argent et d’âge. Je savais que cela arriverait, mais je ne pensais pas qu’à 22 ans, il irait à l’Inter. »
Depuis le départ de Palestra vers Chelsea, Anan est devenu la priorité absolue de l’Inter, sans aucun autre nom sur la liste. Le club le voulait à tout prix. Lejoueur a toujours cru en son potentiel et estime que ce n’est qu’une première étape. Il pense pouvoir aller encore plus loin. Son rêve, c’est Liverpool. Même si Barcelone l’appelait, il choisirait Liverpool. Il veut jouer à Anfield, même si le Meazza accueille plus de spectateurs. À l’Inter, ce ne sera pas facile : c’est l’une des meilleures équipes d’Europe, finaliste de la Ligue des champions ces dernières années et régulièrement dans le top 8 mondial. La pression sera forte, mais un footballeur doit savoir la gérer. Je crois en lui, je crois en mon fils. »
Sur Radio Haïfa, il a ajouté :
« C’est émouvant. Pour la première fois de ma vie, j’ai versé une larme. Les négociations ont été ardues et complexes, avec des heures de réunions chaque jour. Quand l’accord semblait échouer, je n’y croyais plus. Mais aujourd’hui, personne n’est plus heureux que moi. Tout a commencé quand il était petit : à la maison, à l’école, par le respect des autres et en étant quelqu’un de bien. C’est un garçon que Dieu a béni sur le plan footballistique. Son père lui a tracé la voie : travailler, travailler, travailler. Je lui ai toujours dit : “Ne parle pas, travaille.” »
De nombreux clubs le convoitaient, ce qui a compliqué les discussions : à chaque nouvel entrant, le prix augmentait. Ipswich était prêt à verser 30 millions d’euros, dépassant ainsi l’Inter. Dans les moments de tension maximale, un certain chaos s’est installé et Anan a fermé la porte àtoute autre proposition, répétant qu’il ne jouerait qu’à l’Inter. L’Inter le voulait et a toujours affiché une grande conviction. L’entraîneur lui a téléphoné pour lui assurer : « Ne t’inquiète pas, tu ne joueras qu’ici. »Un joueur acheté à ce prix n’est pas recruté pour rester sur le banc ; je ne vois personne de son niveau capable de lui disputer sa place. »
« L’équipe nationale ? C’est son rêve. Il a très envie de disputer la Coupe du monde ; espérons que nous nous qualifierons pour une grande compétition. L’équipe nationale passe avant tout : il fera tout ce qu’il faut, que ce soit pendant cinq minutes ou plus. Dans la vie de tous les jours, Anan est incroyablement calme. En revanche, sur le terrain, c’est un véritable taureau. »
Invité précédemment sur 103FM, il avait décrit les dernières heures mouvementées qui avaient conduit son fils à l’Inter.
« Ce que nous avons vécu ces deux ou trois dernières semaines était surréaliste et tout sauf simple. Je ne sais pas de quoi est fait ce garçon : je n’ai jamais vu quelqu’un d’aussi calme. Je l’ai appelé après la conclusion de la transaction et il dormait. Je lui ai dit que l’affaire était conclue et il m’a répondu : “Vraiment ? Waouh.” Plusieurs clubs s’étaient manifestés : Newcastle, Crystal Palace, Ipswich – prêt à monter jusqu’à 30 millions d’euros – ainsi que Cagliari, l’Atalanta et Naples. La première offre officielle était signée Naples, mais elle restait bien en deçà des exigences financières du club belge. Avant Anan, le transfert le plus cher de l’histoire de la Saint-Gilloise s’élevait à 4 millions d’euros ; le club a cette fois investi 7,5 millions pour le recruter, faisant de lui le joueur vendu au prix le plus élevé de son histoire. »
« Nous avons vécu une semaine terrible. Anan a failli manquer certains entraînements et les négociations ont failli capoter. Cristian Chivu a pris l’initiative de l’appeler personnellement et lui a dit qu’il serait le premier choix pour ce poste, en lui parlant directement depuis Miami. Ce qui a convaincu l’Inter de miser résolument sur lui, ce sont ses statistiques en Ligue des champions. En Belgique, il a affiché une grande régularité dans ses performances. Je suis convaincu que ce ne sera pas son dernier grand transfert. Sa force et son agressivité sont les qualités qui l’ont mené jusqu’ici. »
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