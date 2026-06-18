Selon Sky Sport, l’Inter est sur le point de recruter Marco Palestra, actuellement sous contrat avec l’Atalanta. Selon Sky Sport, une réunion entre les deux directions s’est tenue ce matin et les premières informations sont optimistes. Les discussions avaient pourtant commencé à distance, les Bergamasques réclamant un montant proche de 50 millions d’euros, tandis que les Nerazzurri de Milan proposaient un peu plus de 40 millions, plus des bonus.
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Inter : le dossier Palestra est en bonne voie. Une réunion constructive avec l’Atalanta a eu lieu ; il ne manque plus que quelques détails pour finaliser l’accord définitif
Une relance décisive ?
Selon les informations de Sky, la volonté inébranlable du joueur de ne pas envisager d’autres offres, même celles de la Premier League (Chelsea et Manchester City étaient pourtant intéressés), a été décisive. Après un accord de principe avec Palestra, l’Inter a revu son offre à la hausse pour se rapprocher des 50 millions d’euros réclamés par l’Atalanta, et les deux clubs sont désormais beaucoup plus proches d’un accord définitif.
Le cadeau pour Chivu
Cette accélération intervient le jour même où l’entraîneur des Nerazzurri, Cristian Chivu, s’apprête à signer un nouveau contrat jusqu’au 30 juin 2028, et une dizaine de jours après l’annonce selon laquelle le Real Madrid aurait activé la clause libératoire de 20 millions d’euros pour recruter l’ailier néerlandais Denzel Dumfries. Concrètement, le staff technique n’a jamais étudié d’autres options : les noms d’Andrea Cambiaso (Juventus) et de Dan Ndoye (Nottingham Forest) ont circulé, mais la priorité absolue de ce début de mercato est l’arrivée de ce joueur néen 2005, auteur de 37 matchs, 1 but et 4 passes décisives lors de son dernier exercice en Serie A.
À quelle heure la rencontre se termine-t-elle ?
La rencontre d’aujourd’hui sera bien sûr suivie d’autres rendez-vous très rapidement, et, selon Sky Sport, l’opération devrait aboutir pour un montant de 50 millions d’euros, bonus compris. Le début de la semaine prochaine est à surveiller de près,car il pourrait marquer le moment tant attendu de l’accord. Après plusieurs jours de discussions au point mort, l’Inter et l’Atalanta n’ont jamais été aussi proches d’un accord.