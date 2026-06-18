Cette accélération intervient le jour même où l’entraîneur des Nerazzurri, Cristian Chivu, s’apprête à signer un nouveau contrat jusqu’au 30 juin 2028, et une dizaine de jours après l’annonce selon laquelle le Real Madrid aurait activé la clause libératoire de 20 millions d’euros pour recruter l’ailier néerlandais Denzel Dumfries. Concrètement, le staff technique n’a jamais étudié d’autres options : les noms d’Andrea Cambiaso (Juventus) et de Dan Ndoye (Nottingham Forest) ont circulé, mais la priorité absolue de ce début de mercato est l’arrivée de ce joueur néen 2005, auteur de 37 matchs, 1 but et 4 passes décisives lors de son dernier exercice en Serie A.