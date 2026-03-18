Inter : le directeur financier Ricci explique la stratégie d'expansion : « Un nouveau stade et une marque mondiale pour figurer parmi les 10 meilleurs clubs d'Europe. L'Inter est comme le PSG. Oaktree investit, loin de réduire les coûts »

Plus encore que Beppe Marotta, confirmé et promu au poste de président et de responsable d'un département sportif qui reste toutefois compétitif, le véritable nouveau visage de la direction de l'Inter depuis que le fonds Oaktree est devenu propriétaire unique du club est celui de Giorgio Ricci, nouveau directeur des recettes depuis novembre 2024, qui fait son retour chez les Nerazzurri après son passage de 2012 à 2024 et de nombreuses années passées à la Juventus.





Interrogé par la Gazzetta dello Sport, le responsable financier du club nerazzurro a expliqué la stratégie de croissance internationale que l'équipe a mise en place, entre partenariats, contrats et stade.

L'objectif final est fixé à 2031, date à laquelle, avec l'inauguration prévue du nouveau stade, le club de Viale della Liberazione vise à s'imposer durablement dans le top 10 européen.











