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Emanuele Tramacere

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Inter : le directeur financier Ricci explique la stratégie d'expansion : « Un nouveau stade et une marque mondiale pour figurer parmi les 10 meilleurs clubs d'Europe. L'Inter est comme le PSG. Oaktree investit, loin de réduire les coûts »

Plus encore que Beppe Marotta, confirmé et promu au poste de président et de responsable d'un département sportif qui reste toutefois compétitif, le véritable nouveau visage de la direction de l'Inter depuis que le fonds Oaktree est devenu propriétaire unique du club est celui de Giorgio Ricci, nouveau directeur des recettes depuis novembre 2024, qui fait son retour chez les Nerazzurri après son passage de 2012 à 2024 et de nombreuses années passées à la Juventus.


Interrogé par la Gazzetta dello Sport, le responsable financier du club nerazzurro a expliqué la stratégie de croissance internationale que l'équipe a mise en place, entre partenariats, contrats et stade.

L'objectif final est fixé à 2031, date à laquelle, avec l'inauguration prévue du nouveau stade, le club de Viale della Liberazione vise à s'imposer durablement dans le top 10 européen.




  • L'Inter est en tête du championnat italien

    « Je suis revenu dans un environnement que je connaissais déjà, mais que j’ai trouvé profondément différent. Il y a de grandes perspectives, de grandes ambitions, une direction solide qui a les idées très claires et la volonté de faire progresser le club.


    Je suis arrivé au début d’une saison qui, même si elle ne s’est pas traduite par des titres sportifs, a eu une valeur très stratégique, en exposant l’Inter, tout au long de l’année jusqu’à la finale, sur la scène mondiale la plus importante à laquelle nous pouvons avoir accès aujourd’hui, à savoir la Ligue des champions. Et la participation à la Coupe du monde des clubs nous a permis de mettre en place un plan de présence et d’actions sur un marché stratégique comme celui des États-Unis.


    Je suis heureux de travailler au sein d’une structure industrielle qui a pris la tête du marché national et qui, par conséquent, a également la responsabilité de porter le football italien en Europe et dans le monde. »

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  • L'Inter doit s'ouvrir au monde

    « Après la pandémie de Covid, année après année, l’Inter a évolué grâce à une direction stable et à des résultats constants, et a su se développer en se concentrant sur les domaines où elle pouvait le plus s’améliorer.


    Ce qui compte, c’est de prendre conscience que, pour un club de football d’élite comme l’Inter, regarder vers le monde n’est pas une lubie mais un devoir : c’est la seule voie qui puisse garantir la pérennité et continuer à alimenter le cercle vertueux.


    Il faut préserver notre base de supporters locale, ce lien solide avec les fans sur le marché national. Mais en même temps, on ne peut pas ignorer la mondialisation. »

  • PRIX DES BILLETS

    « À San Siro, nous avons mis en place une série d’initiatives visant à tirer le meilleur parti de l’actif actuel. Si l’on fait abstraction du parcours européen, qui peut varier d’une saison à l’autre, nous avons enregistré des chiffres exceptionnels, tant en termes de fréquentation que de recettes.


    La question de l’augmentation des prix est plus complexe. D’une part, nous avons optimisé la gestion des places invendues, à l’aide d’outils technologiques, afin d’atteindre la saturation maximale possible ; d’autre part, nous avons adopté une offre flexible, en proposant des tarifs et des formules variés en fonction du moment et de l’utilisation, comme n’importe quel service de divertissement ou de voyage. »

  • LE NOUVEAU STADE

    « La croissance de l'activité liée à un nouveau stade provient principalement du développement des espaces dédiés aux services. Il est évident que cela améliore l'expérience globale des spectateurs, car les restaurants, les boutiques et le musée sont accessibles à tous, mais c'est surtout la zone premium qui va s'étendre, passant à 15 % de la capacité, contre 3 à 4 % actuellement. Dans un stade d’un peu plus de 70 000 places, un peu plus de 10 000 seront consacrées aux secteurs de l’hospitalité. La croissance des recettes proviendra également des droits de dénomination. »

  • L'INTER, COMME LE PSG

    « Nous devons nous concentrer sur notre plan de développement, tout en sachant parfaitement que notre moteur, c’est la visibilité offerte par la Ligue des champions. Cette année, notre parcours s’est arrêté tôt, mais ce qui compte le plus, c’est d’assurer une présence continue : se qualifier systématiquement pour la Ligue des champions est plus important que d’atteindre la finale une seule année. Nous avons une marque forte, nous devons miser là-dessus, en cherchant à préserver son positionnement unique.


    Prenons le cas du PSG qui, comme nous, ne bénéficie pas d’un grand élan du marché national. Eh bien, l’Inter et le PSG affichent les mêmes audiences au niveau mondial. Si l’on compare nos audiences en Ligue des champions à celles des clubs qui nous devancent en termes de revenus, les écarts sont minimes.

  • MONÉTISER LES CONTRATS

    « Nous souffrons de l'absence d'une vitrine qui garantirait chaque semaine l'accès à un public bien plus large que le public italien. C'est l'écart qui sépare la Premier League de la Serie A.


    Il est vrai qu’il existe d’autres indicateurs liés à la capacité à fidéliser les fans, mais lorsqu’il s’agit de déterminer la valeur des sponsors, c’est avant tout la capacité de la compétition nationale à avoir une portée mondiale qui compte, car seule la compétition nationale peut garantir une exposition fréquente et intensive.


    Par ailleurs, il faut tenir compte du fait qu’en Ligue des champions, un club peut afficher trois marques sur son maillot (sponsor principal, sponsor technique et sur la manche) ainsi que sur la tenue d’entraînement. Tout le reste n’a aucune visibilité. La Serie A fonctionne bien au niveau national, mais elle ne nous offre pas une audience internationale suffisante. Cela nous empêche d’avoir accès à certains types de budgets pour les contrats de sponsoring.

  • +10 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES

    « L'année dernière, grâce aux résultats sportifs, nous avons atteint un sommet : pour la première fois, deux postes structurels des recettes, à savoir le stade et le sponsoring, ont chacun dépassé la barre des 100 millions.

    Nous avons cherché à impliquer des entités qui non seulement apporteraient des investissements financiers, mais seraient également des partenaires avec lesquels rehausser le niveau d’association de marque : les accords avec Byd, Red Bull, Budweiser et Coca-Cola vont dans ce sens.

    C’est une saison de consolidation, au cours de laquelle nous avons cherché à ancrer la composante variable obtenue en 2024-2025. Hors résultats, l’augmentation est supérieure à 10 % pour les nouveaux contrats ».

  • OAKTREE INVESTIT : « BIEN PLUS QU'UNE SIMPLE RÉDUCTION DES COÛTS »

    « Outre le stade, des investissements d’environ 100 millions d’euros sont prévus pour la modernisation des centres d’entraînement. Cela est important non seulement pour enrichir le patrimoine immobilier du club, mais aussi dans une perspective de partenariats.

    Nous continuerons à investir dans la marque pour accroître notre rayonnement international, en mettant fortement l’accent sur le marché nord-américain, tout en renforçant notre présence dans les régions où l’Inter est déjà bien implanté, à savoir le Moyen-Orient et l’Extrême-Orient.

    La direction accorde une grande importance à la croissance commerciale et a donné son feu vert à une série d’investissements dans la marque, le numérique et les contenus. On est loin d’une réduction des coûts. »

  • OBJECTIF : LE TOP 10 EUROPÉEN

    « Nous devons réussir à rester dans le top 10 européen, tout en sachant qu'aujourd'hui, six clubs de Premier League nous devancent. Grâce aux investissements prévus dans les années à venir, notamment avec le nouveau stade, l'objectif est de nous établir durablement parmi les 10 premiers clubs en termes de chiffre d'affaires. »

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