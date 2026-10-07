C’est FcInter1908 qui rapporte l’information et fait le point sur la situation de Sucic. Après une bonne première saison d’adaptation à Milan, le Croate espérait pouvoir gagner davantage de temps de jeu, mais il n’y est pas encore parvenu, car le milieu de terrain de l’Inter est encore plus dense grâce à l’arrivée de Curtis Jones et parce que Chivu fait tourner les joueurs ; ainsi, bien souvent, l’ancien du Dinamo doit se contenter des miettes.





Une situation sur le terrain qui est aussi liée à celle en dehors, où l’Inter est engagé dans sa campagne de prolongations. De Carlos Augusto à Dimarco, en passant par Calhanoglu et Bastoni, nombreux sont les piliers de l’équipe qui doivent trouver un nouvel accord. Et parmi eux pourrait bientôt figurer le Croate lui-même. Pour l’entourage du joueur, le moment serait en effet venu de revoir le salaire de leur protégé, convenu il y a quelque temps et qui lui garantit environ un million et demi d’euros. En somme, le milieu de terrain est l’un des joueurs qui gagnent le moins et il souhaiterait que ses efforts sur le terrain soient récompensés par une franche revalorisation, un peu comme cela a été fait récemment avec Pio Esposito.





« Dans deux ou trois mois, nous verrons quelle sera la situation », avait-il déclaré depuis la Croatie. Un avertissement lancé par Sucic, puisqu’à ce jour, il n’a cumulé que 5 apparitions entre le championnat et la Ligue des champions, dont deux comme titulaire. Parmi les joueurs de l’effectif qui évoluent à son poste, seuls Stankovic, Mkhitaryan et Calhanoglu - à l’arrêt depuis la mi-septembre en raison d’un problème aux adducteurs - ont eu moins de temps de jeu que lui. La saison dernière, il avait disputé 50 matches, dont la moitié en tant que titulaire.





Pour l’Inter, la question n’est pas une urgence, puisque le joueur dispose d’un long contrat, jusqu’en 2030, et qu’il ne fait donc pas partie de ceux en fin de bail ; toutefois, cela pourrait devenir un sujet si cela venait à se lier au mécontentement de Sucic concernant son faible temps de jeu. Sans précipitation, mais l’Inter a découvert qu’il avait un autre dossier à régler.