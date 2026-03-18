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Inter, Lautaro : « Je me sens bien ici, je ne sais pas quand, mais je rêve de revenir au Racing »

L'attaquant argentin s'exprime à la radio du club qui l'a révélé.

Lautaro Martinez se confie sur son passé, son présent et son avenir.

L'attaquant argentin de l'Inter a déclaré à Racing Radio, la radio officielle du club qui l'a révélé : « Retourner au Racing est l'un de mes souhaits pour l'avenir, j'essaie de convaincre ma femme qui me soutient. Évidemment, cela dépend de beaucoup de choses, de ma situation familiale mais aussi de ma condition physique. Mon rêve est de retourner jouer au Racing pendant au moins un an, je ne sais pas quand. »

« J'ai encore trois ans de contrat avec l'Inter et j'aimerais rester longtemps au plus haut niveau, notamment parce que je me sens bien et que je suis encore assez jeune. Mais à l'avenir, j'aimerais revenir au Racing, pour faire comprendre à mes enfants aussi l'amour que les supporters du Racing ont pour moi. »

  • LE TAUREAU ET LE PRINCE

    « Je parle chaque semaine avec Diego Alberto Milito (ancien attaquant des deux équipes et actuel président du club argentin) ; il a toujours été présent et à mes côtés, même au début de ma carrière. Nous nous appelons souvent, il m’a même écrit après ma dernière blessure. Nous avons également parlé du Racing, qui ne se porte pas bien, mais je lui ai envoyé un message de soutien au club. »

    « Un jour, quand je suis rentré en Argentine pour répondre à la convocation de la sélection nationale, je me suis tout de suite rendu au Tita (le centre d’entraînement du Racing, ndlr), où un ami de mon frère jouait dans l’équipe réserve. J’ai croisé l’entraîneur du Racing, Costas, qui m’a dit de revenir ici l’année prochaine après la Coupe du monde. L’envie de revenir au Racing est toujours présente en moi à cause des moments que j’y ai vécus, car ils m’ont permis de faire ce que je fais aujourd’hui. En plus des sacrifices que j’ai faits, ils m’ont énormément aidé. »

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  • QUELS CHIFFRES !

    Arrivé à l'Inter en provenance du Racing Club d'Avellaneda pour 25 millions d'euros lors du mercato estival de 2018, après avoir inscrit 27 buts en 62 matches en Argentine, Lautaro a, à sa huitième saison en Italie à ce jour, marqué 171 buts en 370 matches sous le maillot nerazzurro. Il a remporté 2 Scudetti, 2 Coupes d'Italie et 3 Supercoupes d'Italie

    Avec Roberto Boninsegna, il est le troisième meilleur buteur de l'histoire du club, derrière Alessandro Altobelli (209 buts) et Giuseppe Meazza (284 buts).

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