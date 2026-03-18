Inter, Lautaro : « Je me sens bien ici, je ne sais pas quand, mais je rêve de revenir au Racing »

Lautaro Martinez se confie sur son passé, son présent et son avenir.

L'attaquant argentin de l'Inter a déclaré à Racing Radio, la radio officielle du club qui l'a révélé : « Retourner au Racing est l'un de mes souhaits pour l'avenir, j'essaie de convaincre ma femme qui me soutient. Évidemment, cela dépend de beaucoup de choses, de ma situation familiale mais aussi de ma condition physique. Mon rêve est de retourner jouer au Racing pendant au moins un an, je ne sais pas quand. »

« J'ai encore trois ans de contrat avec l'Inter et j'aimerais rester longtemps au plus haut niveau, notamment parce que je me sens bien et que je suis encore assez jeune. Mais à l'avenir, j'aimerais revenir au Racing, pour faire comprendre à mes enfants aussi l'amour que les supporters du Racing ont pour moi. »