Une conviction, et un espoir, nourris aussi par les récentes déclarations de l’entraîneur de Tottenham Roberto De Zerbi (« Je ne veux pas travailler avec des joueurs qui n’ont pas envie de rester ») et par le comportement affiché par Romero ces derniers mois. En avril, l’ancien défenseur du Genoa et de l’Atalanta a décidé de se rendre en Argentine pour se soigner de son problème au genou, qui l’a empêché de terminer la saison, plutôt que de le faire avec le staff médical du club londonien. Un signal clair de prise de distance, la volonté de se présenter à la Coupe du monde dans les meilleures conditions possibles passant avant toute autre chose.