L’Inter a fait un choix assumé et tente d’avancer, avec un optimisme modéré, sur la piste menant à Cristian « Cuti » Romero, le profil de défenseur central identifié comme le plus adapté pour compléter le secteur défensif de l’équipe entraînée par Cristian Chivu. Le joueur argentin, actuellement en vacances après les efforts de la Coupe du monde, a rompu depuis longtemps avec Tottenham, son club d’appartenance, et l’Inter a déjà reçu son feu vert après avoir récemment rencontré l’agent Ciro Palermo à Milan.
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Inter, la semaine pourrait être celle du tournant pour Cristian Romero : l’évaluation de Tottenham, les mots de De Zerbi et l’espoir de Marotta et Ausilio
LE POINT SUR LA SITUATION
Le club de l’Inter a momentanément mis en veille la recherche d’un piston droit titulaire pour remplacer Denzel Dumfries, parti au Real Madrid. Échaudés par l’issue des négociations avec l’Atalanta pour Marco Palestra, parti ensuite à Chelsea, et par l’affaire Khalaili, qui n’a pas passé la visite médicale pour obtenir l’aptitude sportive, les champions d’Italie ont décidé de se concentrer sur d’autres dossiers et voient en ce moment dans la piste Romero une opportunité presque inattendue qui, avec les bons alignements, peut se transformer en quelque chose de concret. Sous contrat avec Tottenham jusqu’en juin 2029, le joueur né en 1998 est évalué à 50 millions d’euros, mais l’Inter espère que ce prix pourra être revu à la baisse.
ROMERO-TOTTENHAM, LA RUPTURE EST CONSOMMÉE
Une conviction, et un espoir, nourris aussi par les récentes déclarations de l’entraîneur de Tottenham Roberto De Zerbi (« Je ne veux pas travailler avec des joueurs qui n’ont pas envie de rester ») et par le comportement affiché par Romero ces derniers mois. En avril, l’ancien défenseur du Genoa et de l’Atalanta a décidé de se rendre en Argentine pour se soigner de son problème au genou, qui l’a empêché de terminer la saison, plutôt que de le faire avec le staff médical du club londonien. Un signal clair de prise de distance, la volonté de se présenter à la Coupe du monde dans les meilleures conditions possibles passant avant toute autre chose.
De Zerbi a pris les devants
Une attitude clairement peu appréciée par les dirigeants de Tottenham, qui, lors des premières semaines du mercato estival, ont déjà bouclé une série de recrues précisément pour renforcer le secteur défensif. En provenance de Brighton, Jan Paul van Ecke est arrivé pour 60 millions d’euros, tandis qu’un autre international argentin, Marco Senesi, a débarqué en provenance de Bournemouth, mais libre, lui qui avait également été dans le viseur de la Juventus. Là encore, cela peut être considéré comme un indice du fait que les Spurs ne veulent pas se laisser prendre au dépourvu si Romero exprimait clairement son désir de changer de club. Oui, mais à quel prix ?
Selon La Gazzetta dello Sport, le président de l’Inter, Beppe Marotta, se prépare à demander un effort économique à Oaktree et à débloquer un investissement de l’ordre de 40 millions d’euros, soit l’évaluation attribuée à Romero. Sans devoir recourir à des formules peu appréciées des clubs anglais comme le prêt avec option/obligation d’achat. Beaucoup dépendra évidemment de l’entrée en scène, ou non, d’autres équipes sur un joueur comme Romero, qui est sorti de la Coupe du monde comme l’un des meilleurs défenseurs centraux en termes de rendement. Le Barça, qui doit d’abord céder un défenseur, est à la recherche d’un joueur pour former la charnière avec Cubarsì et Arsenal, qui a longtemps été privé de Saliba sur blessure, pourrait tenter de s’inviter dans le dossier.
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