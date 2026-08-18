Inter, la Roma revient à la charge pour Luis Henrique : il met Gasperini et D’Amico d’accord

L’arrivée de Rodrigo Mora est sans aucun doute le coup de mercato le plus important de l’été de la Roma, mais le club romain n’a pas l’intention de s’arrêter là. Gian Piero Gasperini a formulé des demandes précises au directeur sportif Tony D'Amico : il veut une double option dans chaque secteur et, dans le compte des joueurs, il manque encore un piston capable de jouer sur tout le terrain et, si possible, d’être un joker sur les deux flancs.

Et après les prises de renseignements de ces derniers jours, une nouvelle tentative va arriver de Trigoria pour l’ailier brésilien de l’Inter, Luis Henrique.



