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Grafica Luis Henrique RomaCalciomercato
Emanuele Tramacere

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Inter, la Roma revient à la charge pour Luis Henrique : il met Gasperini et D’Amico d’accord

Inter
Roma
L. Henrique

L’ailier brésilien reste le dernier objectif de la Roma après le coup Rodrigo Mora.

L’arrivée de Rodrigo Mora est sans aucun doute le coup de mercato le plus important de l’été de la Roma, mais le club romain n’a pas l’intention de s’arrêter là. Gian Piero Gasperini a formulé des demandes précises au directeur sportif Tony D'Amico : il veut une double option dans chaque secteur et, dans le compte des joueurs, il manque encore un piston capable de jouer sur tout le terrain et, si possible, d’être un joker sur les deux flancs.

Et après les prises de renseignements de ces derniers jours, une nouvelle tentative va arriver de Trigoria pour l’ailier brésilien de l’Inter, Luis Henrique.


  • Met tout le monde d’accord entre Gasperini et D’Amico

    L’ailier passé par l’Olympique de Marseille, comme l’a rapporté Filippo Biafora pour Il Tempo, met d’accord aussi bien Gian Piero Gasperini que le directeur sportif Tony D’Amico. De par ses caractéristiques techniques et tactiques, il pourrait être sublimé par la manière dont l’entraîneur interprète son 3-4-2-1, tandis qu’en ce qui concerne son salaire et les difficultés de la négociation, il s’agit assurément d’une piste facilement exploitable pour le dirigeant.

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  • Tout dépend de la formule

    De nouveaux contacts auront lieu dans les prochaines heures, mais contrairement aux premières indiscrétions, beaucoup dépendra de la formule et des conditions que l’Inter demandera. Difficile d’imaginer qu’un transfert définitif à 30 millions d’euros puisse réellement se concrétiser.

    Il est plus probable qu’une opération soit montée sur un modèle proche de celle qui, il y a quelques jours, avait permis un premier accord entre la Lazio et l’Inter pour Frattesi. Un prêt avec obligation d’achat conditionnelle et un très fort pourcentage sur une future revente laissé à l’Inter.



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