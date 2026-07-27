L'Inter a tranché : en défense, la première recrue sera, sauf revirement, John Stones, qui portera gratuitement le maillot de l'Inter. Dans la soirée, le feu vert est arrivé pour un contrat de deux ans avec option à 4 millions par saison pour l'Anglais, ex-joueur de Manchester City, et pour lequel aucun débours ne sera effectué par Viale della Liberazione pour le transfert.





Le budget est donc encore intact et, dans cette optique, des mouvements continuent d'être signalés autour du nom de Curtis Jones, une piste restée discrète, mais encore incroyablement vivante.



