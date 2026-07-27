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Emanuele Tramacere

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Inter, la piste Curtis Jones est encore ouverte

Inter
C. Jones
Mercato
Liverpool

Le milieu de terrain de Liverpool continue d’être une piste chaude pour l’Inter

L'Inter a tranché : en défense, la première recrue sera, sauf revirement, John Stones, qui portera gratuitement le maillot de l'Inter. Dans la soirée, le feu vert est arrivé pour un contrat de deux ans avec option à 4 millions par saison pour l'Anglais, ex-joueur de Manchester City, et pour lequel aucun débours ne sera effectué par Viale della Liberazione pour le transfert.


Le budget est donc encore intact et, dans cette optique, des mouvements continuent d'être signalés autour du nom de Curtis Jones, une piste restée discrète, mais encore incroyablement vivante.


  • IL POUSSE MALGRÉ IRAOLA

    Selon Sportitalia, ces derniers jours, le nouvel entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, s’est exprimé publiquement en confirmant l’estime qu’il porte au milieu de terrain anglais et sa volonté de le retenir chez les Reds également cette saison.


    Pourtant, malgré cela, c’est bien le joueur qui pousse pour laisser ouverte la porte menant (jeu de mots) à l’Inter. Le joueur né en 2001 a en effet réaffirmé aux dirigeants de l’Inter sa disponibilité à rejoindre Milan lors de ce mercato.

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  • CONTRAT, CHIFFRES ET... FRATTESI

    À ce jour, il n’y a pas d’offre concrète de la part de l’Inter pour lui, la dernière proposition adressée à Liverpool remontant à celle de la fin juin, à hauteur de 25 millions d’euros pour le transfert. Malgré un contrat jusqu’au 30 juin 2027, soit seulement dans un an, pour Curtis Jones les Reds réclament des offres d’au moins 40 millions d’euros.


    Un montant trop élevé pour les possibilités de l’Inter, et plus encore sans le départ de celui qui devrait laisser sa place à Jones dans l’effectif. Les rôles se sont inversés par rapport à janvier et c’est désormais la non-cession de Davide Frattesi qui bloque l’opération dans le sens des arrivées.

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