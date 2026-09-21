Inter, la lettre de Moratti pour Mazzola : « Nous ne t’oublierons jamais, rejoins les autres champions de la Grande Inter »

La disparition de Sandro Mazzola, décédé au cours du week-end, a bouleversé le monde de l’Inter, qui s’est serré autour de sa famille pour rendre hommage aujourd’hui, lors de ses funérailles à la basilique Sant’Ambrogio de Milan, au regretté champion.

Au cours de la cérémonie funèbre, une lettre a été lue, que l’ancien président de l’Inter Massimo Moratti - qui a été aux côtés de son père à l’époque des triomphes de la Grande Inter de Mazzola, puis de lui-même ensuite au cours de sa présidence - a voulu lui consacrer.



