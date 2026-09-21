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Massimo MorattiGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

Inter, la lettre de Moratti pour Mazzola : « Nous ne t’oublierons jamais, rejoins les autres champions de la Grande Inter »

Inter

La disparition de Sandro Mazzola, décédé au cours du week-end, a bouleversé le monde de l’Inter, qui s’est serré autour de sa famille pour rendre hommage aujourd’hui, lors de ses funérailles à la basilique Sant’Ambrogio de Milan, au regretté champion.

Au cours de la cérémonie funèbre, une lettre a été lue, que l’ancien président de l’Inter Massimo Moratti - qui a été aux côtés de son père à l’époque des triomphes de la Grande Inter de Mazzola, puis de lui-même ensuite au cours de sa présidence - a voulu lui consacrer.


  • MERCI POUR L’HÉRITAGE QUE TU LAISSES

    « Salut Sandro, merci pour l’héritage que tu nous laisses, pour le souvenir de ton style, de ta détermination, de ta ténacité. Merci pour les buts, magnifiques, qui nous ont fait vibrer. Tu as suscité enthousiasme et respect durant toute ta vie »

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  • REJOIGNEZ LES CHAMPIONS DE LA GRANDE INTER

    « Tu rejoins désormais les champions de la Grande Inter avec lesquels tu as écrit l’histoire, et dont nous jouissons encore aujourd’hui du prestige. Courage Sandro, tu trouveras la paix après une vie si intense et nous ne t’oublierons jamais. Un baiser, Massimo Moratti »

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