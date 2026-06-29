Jusqu’ici, le Mondial a tourné au calvaire pour l’attaquant de l’Inter Marcus Thuram. Convoqué par Didier Deschamps pour renforcer une attaque de rêve – aux côtés de Mbappé, Dembélé, Olise, Doué, Barcola, Cherki, Akliouche et Mateta –, l’attaquant né en 1997 n’a disputé qu’une seule minute lors de la deuxième rencontre de la phase de groupes face à l’Irak. Comme si cela ne suffisait pas, une blessure musculaire survenue après la rencontre face à la Norvège compromet sérieusement sa présence pour le huitième de finale contre la Suède.
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Inter : la Coupe du monde de Marcus Thuram n'a pas encore commencé. Victime d'une blessure au mollet, l'attaquant risque aussi de manquer le match France-Suède. Quand pourra-t-il revenir ?
LES POINTS FORTS QUI ÉMERGENT DU STAGE DES BLEUS
La rencontre face à la sélection de Graham Potter est programmée demain à 23 heures (heure italienne) au New York/New Jersey Stadium d’East Rutherford. Pour l’instant, les dernières nouvelles du stage des Bleus indiquent que Marcus Thuram devrait déclarer forfait, après avoir ressenti une gêne au mollet lors d’une des dernières séances d’entraînement. Une gêne à gérer avec prudence, étant donné la fragilité de ce muscle, et qui pourrait inciter Deschamps à ne prendre aucun risque avec l’attaquant de l’Inter, d’autant que les Bleus disposent d’une profondeur de banc et que les titulaires sont en excellente forme.
MBAPPE ET SES COÉQUIPIERS, QUEL DÉPART !
Kylian Mbappé a déjà inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives lors de ses trois premiers matchs disputés à la Coupe du monde 2026, tandis qu'Ousmane Dembélé, également quatrième au classement des buteurs, vient de signer un triplé retentissant contre la Norvège. Des performances encourageantes ont également été livrées par Olise (qui n’a pas marqué mais a déjà délivré 4 passes décisives), Barcola (un but et une passe décisive) et Doué (un but). Cette forme éclatante a pour l’instant laissé sur le banc Thuram, ainsi que Cherki (trois entrées pour 50 minutes au total), Akliouche (7 minutes contre l’Irak en fin de match) et Mateta (3 minutes face à la Norvège).
QUAND PEUT-IL REVENIR ?
Si, lors de la séance de mise au point d’aujourd’hui, Marcus Thuram ne parvenait pas à s’entraîner normalement et ressentait encore des douleurs au mollet, le staff médical de l’équipe de France ne prendrait aucun risque avec l’attaquant de l’Inter et ne précipiterait pas son rétablissement. Son retour à la compétition pourrait ainsi coïncider avec un éventuel huitième de finale face au vainqueur de la rencontre Allemagne-Paraguay, programmée samedi 4 juillet à 23h à Philadelphie.