Kylian Mbappé a déjà inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives lors de ses trois premiers matchs disputés à la Coupe du monde 2026, tandis qu'Ousmane Dembélé, également quatrième au classement des buteurs, vient de signer un triplé retentissant contre la Norvège. Des performances encourageantes ont également été livrées par Olise (qui n’a pas marqué mais a déjà délivré 4 passes décisives), Barcola (un but et une passe décisive) et Doué (un but). Cette forme éclatante a pour l’instant laissé sur le banc Thuram, ainsi que Cherki (trois entrées pour 50 minutes au total), Akliouche (7 minutes contre l’Irak en fin de match) et Mateta (3 minutes face à la Norvège).