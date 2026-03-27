Parmi les réunions prévues en avril au Viale della Liberazione, certaines seront consacrées au projet des moins de 23 ans. La première année touche désormais à sa fin ; il sera temps de dresser le bilan et de tirer les conclusions qui s'imposent, mais il était important de poser les bases pour l'avenir. Après un bon début, l'équipe de Vecchi a dû faire face à un passage à vide inattendu, des hauts et des bas qui peuvent toutefois faire partie du jeu, étant donné qu'il s'agit des tout débuts de la deuxième équipe en Serie C. Prochainement, cependant, il faudra revoir le projet et la philosophie qui l’accompagne, en réfléchissant probablement aussi à la suite des événements avec l’entraîneur actuel, Stefano Vecchi, dont le maintien sur le banc l’année prochaine n’est pas tout à fait certain. La saison actuelle a présenté des difficultés : il y a eu quelques malentendus avec le groupe Primavera et les installations d'entraînement ont également posé quelques problèmes, qui devraient toutefois être résolus à partir de janvier prochain, lorsque l'Inter U23 pourra, espérons-le, rejoindre l'équipe première à Pinetina, une fois les travaux d'Appiano Gentile terminés.
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Inter : l'équipe des moins de 23 ans change de terrain : à partir de l'année prochaine, les matchs à domicile se dérouleront au Breda. Le point sur le projet
ET IL VA SE PERDRE
Il est désormais certain que l'équipe quittera le stade de Monza, qui accueille les Nerazzurri pour la saison en cours. À partir de la saison prochaine, les matchs se dérouleront au stade Breda de Sesto San Giovanni, où l'équipe féminine devrait également s'installer si elle se qualifie pour la prochaine Ligue des champions. En ce qui concerne les projets futurs pour la constitution de l'effectif, la ligne directrice devrait être d'intégrer davantage de jeunes à préparer pour l'équipe première, étant donné que l'équipe actuelle compte peu de profils de ce type. Parmi les joueurs qui devraient commencer à jouer en U23 l'année prochaine, on trouve Zouin, né en 2006, et Mattia Marello, né en 2008.
STEFANO VECCHI EST LA PRIORITÉ
La question de l'entraîneur sera abordée à la fin de la saison ; la priorité de l'Inter est de continuer à confier l'équipe à Stefano Vecchi, mais il faudra que tout le monde reparte avec la même conviction. Dans le cas contraire, les parties pourraient se séparer. Dans ce cas, les Nerazzurri devraient envisager plusieurs options, tant en interne qu'en externe. Mais il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives.