Inter : l'équipe des moins de 23 ans change de terrain : à partir de l'année prochaine, les matchs à domicile se dérouleront au Breda. Le point sur le projet

Parmi les réunions prévues en avril au Viale della Liberazione, certaines seront consacrées au projet des moins de 23 ans. La première année touche désormais à sa fin ; il sera temps de dresser le bilan et de tirer les conclusions qui s'imposent, mais il était important de poser les bases pour l'avenir. Après un bon début, l'équipe de Vecchi a dû faire face à un passage à vide inattendu, des hauts et des bas qui peuvent toutefois faire partie du jeu, étant donné qu'il s'agit des tout débuts de la deuxième équipe en Serie C. Prochainement, cependant, il faudra revoir le projet et la philosophie qui l’accompagne, en réfléchissant probablement aussi à la suite des événements avec l’entraîneur actuel, Stefano Vecchi, dont le maintien sur le banc l’année prochaine n’est pas tout à fait certain. La saison actuelle a présenté des difficultés : il y a eu quelques malentendus avec le groupe Primavera et les installations d'entraînement ont également posé quelques problèmes, qui devraient toutefois être résolus à partir de janvier prochain, lorsque l'Inter U23 pourra, espérons-le, rejoindre l'équipe première à Pinetina, une fois les travaux d'Appiano Gentile terminés.



