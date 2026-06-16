Arsenal s’intéresse de très près à Manu Koné. Le milieu de terrain de la Roma, qui disputera ce soir le match d’ouverture de lasélection française de Deschamps face au Sénégal, est la priorité des Gunners de Mikel Arteta. Le joueur est très favorable à un transfert en Premier League et les rumeurs, déjà présentes avant le début de la Coupe du monde, se multiplient. La Roma, tenue par un accord de règlement, doit en effet finaliser une vente avant le 30 juin.
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Inter : l’Arsenal passe à la vitesse supérieure pour Koné : accord avec le joueur, la Roma en demande 50 millions
ACCORD AVEC LE JOUEUR : ARSENAL L’EMPORTE SUR L’INTER
Selon la Gazzetta dello Sport, Arsenal aurait déjà trouvé un accord avec l’entourage de Koné pour recruter le milieu de terrain et l’amener à Londres, au sein du club champion d’Angleterre et finaliste de la Ligue des champions. Né en 2001, le jeune milieu de terrain privilégie le défi anglais, qu’il place devant l’option Atlético Madrid en Liga et l’intérêt persistant de l’Inter, déjà manifesté l’an dernier. Pour l’instant, joueur et entourage gardent leur calme : ils se concentrent sur la Coupe du monde et pourraient, le cas échéant, disputer la Ligue des champions sous le maillot giallorosso tout en surveillant un éventuel rapprochement du PSG.
UNE CESSION AVANT LE 30 JUIN
La Roma doit impérativementcéder des joueurs avant le 30 juin, date de laclôture définitive de l’accordde règlement avec l’UEFA et ultime deadline pour réaliser la plus-value nécessaire. Les Friedkin ne veulent pas repousser cet objectif, car cela réduirait le nombre de recruespossibles en juillet et en août, un scénario que Gian Piero Gasperini souhaite éviter.
Demande de 50 millions
L’objectif est de céder Soulé, puis d’étudier les offres « irréfutables » pour Koné après la Coupe du monde, dans l’espoir d’une surenchère. Pour l’instant, seuls le Borussia Dortmund et Aston Villa ont manifesté un intérêt timide pour l’Argentin, sans déposer d’offre concrète. Par conséquent, la vente de Koné deviendrait prioritaire si Arsenal mettait sur la table les 50 millions d’euros réclamés par la Roma.
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LE PLAN DE JEU DES GIALLOROSSI
Selon les dernières indiscrétions, la valeur résiduelle de Manu au bilan de la Roma s’élève à environ 12 millions d’euros. Un départ du joueur permettrait donc aux Giallorossi d’engranger une plus-value d’environ 38 millions. De son côté, Gasperini se dit prêt à sacrifier l’attaquant pour attirer Greenwood, et peut-être Summerville, tandis que le milieu de terrain Ismael Koné, actuellement à Sassuolo, correspondrait parfaitement au profil recherché pour renforcer le secteur central du terrain.