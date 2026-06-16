Inter : l’Arsenal passe à la vitesse supérieure pour Koné : accord avec le joueur, la Roma en demande 50 millions

Selon la Gazzetta dello Sport, Arsenal aurait déjà trouvé un accord avec l’entourage de Koné pour recruter le milieu de terrain et l’amener à Londres, au sein du club champion d’Angleterre et finaliste de la Ligue des champions. Né en 2001, le jeune milieu de terrain privilégie le défi anglais, qu’il place devant l’option Atlético Madrid en Liga et l’intérêt persistant de l’Inter, déjà manifesté l’an dernier. Pour l’instant, joueur et entourage gardent leur calme : ils se concentrent sur la Coupe du monde et pourraient, le cas échéant, disputer la Ligue des champions sous le maillot giallorosso tout en surveillant un éventuel rapprochement du PSG.







