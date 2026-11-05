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Emanuele Tramacere
Traduit par

Inter : l’arrivée du nouveau directeur sportif adjoint est officielle. Qui est Simone Lo Schiavo ?

Inter

L’Inter a officialisé l’arrivée d’un nouveau membre dans son équipe chargée du recrutement.

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08 nov. 2026

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Après le départ de Piero Ausilio et la promotion de son ancien adjoint Dario Baccin au poste de nouveau directeur sportif de l’Inter, le poste qu’occupait ce dernier était resté vacant. Le club réfléchissait depuis un certain temps au profil à recruter, davantage tourné vers le secteur des jeunes et leur développement que vers les fonctions d’un véritable directeur sportif. Son choix s’est finalement porté sur Simone Lo Schiavo.

Et aujourd’hui, le club a officialisé sa nomination au poste de nouveau directeur du développement du football.

  • LE COMMUNIQUÉ

    L’Inter Milan est heureux d’annoncer l’arrivée au club de Simone Lo Schiavo, qui a officiellement commencé son aventure à l’Inter le 5 novembre 2026 en qualité de Director of Football Development, sous la responsabilité directe du Chief Football Officer Dario Baccin.

  • De l’AS Rome à Palerme, l’expérience de Lo Schiavo en tant que dirigeant

    Après une première expérience à la Vibonese, Lo Schiavo a été directeur du département du recrutement, puis coordinateur technique du centre de formation de l’AS Rome. Il a ensuite occupé le poste de responsable du recrutement de la Salernitana avant de rejoindre le département du recrutement du Palermo FC.

  • LA BIENVENUE DE MAROTTA

    « Simone Lo Schiavo rejoint notre club avec compétence et beaucoup d’enthousiasme. Sa contribution sera précieuse dans le travail quotidien au sein du secteur sportif. Nous lui souhaitons la bienvenue et un bon travail », a déclaré le président et directeur général Giuseppe Marotta.

    Tout le club souhaite la bienvenue à Lo Schiavo et lui adresse ses meilleurs vœux de réussite pour son parcours sous nos couleurs.

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