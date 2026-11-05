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Après le départ de Piero Ausilio et la promotion de son ancien adjoint Dario Baccin au poste de nouveau directeur sportif de l’Inter, le poste qu’occupait ce dernier était resté vacant. Le club réfléchissait depuis un certain temps au profil à recruter, davantage tourné vers le secteur des jeunes et leur développement que vers les fonctions d’un véritable directeur sportif. Son choix s’est finalement porté sur Simone Lo Schiavo.

Et aujourd’hui, le club a officialisé sa nomination au poste de nouveau directeur du développement du football.