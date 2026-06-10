Les rumeurs d’un transfert à Barcelone, alimentées par les démarches concrètes du directeur sportif Deco, appartiennent désormais au passé. Sauf retournement de situation spectaculaire, Alessandro Bastoni restera à l’Inter la saison prochaine. Son agent, Tullio Tinti, a confirmé cette information à Sky Sport à sa sortie du siège du club nerazzurro.
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Inter : l'agent de Bastoni s'exprime : « Il est naturel qu'il attire l'intérêt de tous les grands clubs, mais il est heureux là où il est. Il se sent chez lui sous le maillot nerazzurro. »
Il lui reste encore deux ans de contrat.
« Je ne suis pas venu ici pour parler de lui, car Bastoni est bel et bien un joueur de l'Inter. Il lui reste encore deux ans de contrat et, comme je l'ai toujours dit, Bastoni se sent chez lui dans cette équipe. Il est heureux ici, il a toujours respecté ses contrats et il n'y a donc jamais eu le moindre problème », a déclaré Tinti à propos de son client sur Sky Sport.
LES GRANDS CLUBS SONT SÉDUITS, MAIS...
Au sujet de l’intérêt manifesté par le FC Barcelone et de son envie de poursuivre son aventure avec l’Inter : « Bastoni est sous contrat avec l’Inter et il est heureux d’y rester. Il va certainement demeurer en Lombardie. Mais, dans le football, il ne faut jamais dire jamais, et il est logique qu’un joueur de sa valeur plaise à tous les grands clubs. Pour Bastoni, l’Inter est sa maison et, pour l’instant, il est heureux d’y rester. »
DES POLÉMIQUES OUBLIÉES
Interrogé par Sky Sport, Tullio Tinti, l'agent du défenseur de l'Inter, est revenu sur les moments difficiles traversés par le jeune homme après l'incident avec Kalulu lors du match contre la Juventus le 14 février dernier : « Bastoni a vécu des situations délicates, mais il a fait preuve d'une grande force de caractère et a su les surmonter. Il est serein et a tourné la page. Chivu ? C’est son entraîneur et leur relation est excellente. »
LES RUMEURS CONCERNANT LE REAL MADRID
Ces derniers jours, l’avenir professionnel de Bastoni a été au cœur des spéculations : selon des sources espagnoles, José Mourinho, fraîchement nommé entraîneur du Real Madrid, s’intéresserait de près au défenseur. Le club merengue cherche activement un défenseur central gaucher, comme l’illustre aussi son intérêt pour Riccardo Calafiori (Arsenal). Sous contrat avec l’Inter jusqu’en juin 2028, Bastoni perçoit un salaire net de 5,5 millions d’euros par saison.