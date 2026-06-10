Inter : l'agent de Bastoni s'exprime : « Il est naturel qu'il attire l'intérêt de tous les grands clubs, mais il est heureux là où il est. Il se sent chez lui sous le maillot nerazzurro. »

Au sujet de l’intérêt manifesté par le FC Barcelone et de son envie de poursuivre son aventure avec l’Inter : « Bastoni est sous contrat avec l’Inter et il est heureux d’y rester. Il va certainement demeurer en Lombardie. Mais, dans le football, il ne faut jamais dire jamais, et il est logique qu’un joueur de sa valeur plaise à tous les grands clubs. Pour Bastoni, l’Inter est sa maison et, pour l’instant, il est heureux d’y rester. »