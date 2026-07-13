Après l’officialisation de l’échec des négociations qui devaient mener Anan Khalaili à l’Inter, le joueur s’est exprimé : il reste, pour l’instant, à l’Union Saint-Gilloise.
Lors de la conférence de presse marquant le début du stage de pré-saison, le président Marotta a confirmé que le joueur ne rejoindrait pas les Nerazzurri. Un accord avait pourtant été trouvé avec le joueur et son club, mais le transfert a été avorté en raison de problèmes cardiaques détectés lors des examens médicaux officiels effectués au CONI. L’Israélien reste donc en Belgique, et l’équipe de Chivu doit se mettre en quête d’un remplaçant.