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Grafica Calciomercato Khalaili Inter 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Simone Gervasio

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Inter : Khalaili s’éloigne. Le joueur a commenté : « Ce que vous détestez peut se révéler bénéfique. » Un proche a ajouté : « On t’a jeté un mauvais œil. »

Inter
Mercato
Serie A
A. Khalaili

Après l’officialisation de l’échec des négociations qui devaient mener Anan Khalaili à l’Inter, le joueur s’est exprimé : il reste, pour l’instant, à l’Union Saint-Gilloise.


Lors de la conférence de presse marquant le début du stage de pré-saison, le président Marotta a confirmé que le joueur ne rejoindrait pas les Nerazzurri. Un accord avait pourtant été trouvé avec le joueur et son club, mais le transfert a été avorté en raison de problèmes cardiaques détectés lors des examens médicaux officiels effectués au CONI. L’Israélien reste donc en Belgique, et l’équipe de Chivu doit se mettre en quête d’un remplaçant.

  • Peu après les déclarations de Marotta, le joueur a réagi sur les réseaux sociaux au sujet de l’absence d’aptitude sportive qui a fait échouer son transfert dès le départ :


    «Il se peut que vous détestiez quelque chose alors que c’est en réalité bon pour vous, et il se peut que vous aimiez quelque chose alors que c’est en réalité mauvais pour vous. Loué soit Dieu.»


    Pour témoigner de la période difficile que traverse le joueur né en 2004, d’autres mots ont été publiés par un de ses amis, le musicien Eyad Tannous, et que le joueur lui-même a ensuite partagés, comme le rapporte FcInter1908.


    L’ami de Khalaili écrit : « Je n’ai jamais cru au mauvais œil, mais après ce qui s’est passé… maintenant j’y crois. Tu n’es pas seulement notre ami, tu es notre frère et notre véritable champion. Mon frère Anan, tu es une montagne que nul vent ne fait vaciller. Que Dieu te donne la force et te protège. Puisses-tu continuer à nous rendre fiers, comme tu l’as toujours fait. Il se peut que tu détestes cette situation pour l’instant, mais elle s’avérera finalement être une bénédiction pour toi. »

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