Peu après les déclarations de Marotta, le joueur a réagi sur les réseaux sociaux au sujet de l’absence d’aptitude sportive qui a fait échouer son transfert dès le départ :





«Il se peut que vous détestiez quelque chose alors que c’est en réalité bon pour vous, et il se peut que vous aimiez quelque chose alors que c’est en réalité mauvais pour vous. Loué soit Dieu.»





Pour témoigner de la période difficile que traverse le joueur né en 2004, d’autres mots ont été publiés par un de ses amis, le musicien Eyad Tannous, et que le joueur lui-même a ensuite partagés, comme le rapporte FcInter1908.





L’ami de Khalaili écrit : « Je n’ai jamais cru au mauvais œil, mais après ce qui s’est passé… maintenant j’y crois. Tu n’es pas seulement notre ami, tu es notre frère et notre véritable champion. Mon frère Anan, tu es une montagne que nul vent ne fait vaciller. Que Dieu te donne la force et te protège. Puisses-tu continuer à nous rendre fiers, comme tu l’as toujours fait. Il se peut que tu détestes cette situation pour l’instant, mais elle s’avérera finalement être une bénédiction pour toi. »