La longue trêve internationale servira certainement à de nombreux entraîneurs pour étudier des nouveautés tactiques et les différences d’utilisation de beaucoup des joueurs mis à leur disposition jusqu’ici, en vue des prochaines rencontres, capitales. Le temps des expérimentations est désormais terminé et les réponses apportées lors des cinq premières journées de championnat, auxquelles se sont ajoutés pour beaucoup les débuts dans les coupes d’Europe et en Coupe d’Italie, serviront à définir autant que possible le onze idéal qui devra tirer toutes les équipes jusqu’à la prochaine trêve.

Du côté de l’Inter, Cristian Chivu a de nombreux dossiers ouverts sur la table, à commencer par cette constante des deux buts encaissés avant de commencer à donner un tournant plus combatif aux matches, en passant par la fragilité défensive mais aussi par certains dualismes technico-tactiques qu’il devra nécessairement résoudre. L’un d’eux, avant tout, met en scène Petar Sucic et Curtis Jones, avec l’Anglais qui, au moins jusqu’à présent, n’a pas démontré dans les faits qu’il était meilleur que le joueur auquel il essaie de prendre sa place.



