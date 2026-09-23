Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
cm grafica inter jones sucic
Emanuele Tramacere
Traduit par

Inter : Jones n’a pas encore démontré qu’il était plus prêt que Sucic

Inter
C. Jones
P. Sucic
C. Chivu

L’Anglais a été réclamé à cor et à cri par Chivu cet été, mais sur le terrain, jusqu’ici, il n’a pas démontré être meilleur que le Croate qui faisait déjà partie de l’effectif.

La longue trêve internationale servira certainement à de nombreux entraîneurs pour étudier des nouveautés tactiques et les différences d’utilisation de beaucoup des joueurs mis à leur disposition jusqu’ici, en vue des prochaines rencontres, capitales. Le temps des expérimentations est désormais terminé et les réponses apportées lors des cinq premières journées de championnat, auxquelles se sont ajoutés pour beaucoup les débuts dans les coupes d’Europe et en Coupe d’Italie, serviront à définir autant que possible le onze idéal qui devra tirer toutes les équipes jusqu’à la prochaine trêve.

Du côté de l’Inter, Cristian Chivu a de nombreux dossiers ouverts sur la table, à commencer par cette constante des deux buts encaissés avant de commencer à donner un tournant plus combatif aux matches, en passant par la fragilité défensive mais aussi par certains dualismes technico-tactiques qu’il devra nécessairement résoudre. L’un d’eux, avant tout, met en scène Petar Sucic et Curtis Jones, avec l’Anglais qui, au moins jusqu’à présent, n’a pas démontré dans les faits qu’il était meilleur que le joueur auquel il essaie de prendre sa place.


  • Encore loin d’être intégré

    Il faut le dire et le souligner : l’Inter est une machine bien rodée, qui reste sur des années de grands succès et sur une formule qui l’a menée, avec Chivu sur le banc et il y a seulement un an, à triompher à la fois en championnat et en Coupe d’Italie.

    L’entraîneur roumain essaie de modifier, même avec peu de principes, la manière dont le ballon ressort de l’arrière, en cherchant à être plus vertical, mais ce qu’a montré l’Anglais jusqu’ici atteste que son processus d’intégration est encore loin d’être achevé.

    • Publicité

  • Les chiffres offensifs

    Souvent hors de position, surtout en phase sans ballon, Jones, bien qu’il ait joué plus ou moins le même nombre de minutes, est dominé par Sucic dans certaines statistiques clés.

    En partant de la phase offensive, Sucic tente plus de dribbles (créant cette situation de un contre un et de supériorité que Chivu demande aussi à Diouf sur le flanc droit), il s’est créé plus de grosses occasions, affiche un pourcentage de passes offensives dans le dernier tiers du terrain plus élevé (même si c’est de peu), mais la plus grande différence se remarque sur les passes longues, où l’écart est de 13 à 2 en faveur du Croate avec 92 % de précision, ainsi que sur les passes progressives (120 à 102).

  • LES CHIFFRES DÉFENSIFS

    Sur le plan offensif, l'Inter a malgré tout énormément produit collectivement dans tous les matches disputés. Par conséquent, le facteur qui pourrait amener Chivu à préférer Jones à Sucic est la phase défensive. Là encore, toutefois, l'Anglais affiche des statistiques inférieures à celles de l'ancien du Dinamo Zagreb.


    Jones compte plus d'interventions défensives (ce qui peut toutefois aussi être le signe d'un mauvais placement), mais c'est la seule donnée dans laquelle il excelle. Sucic a réalisé plus de tacles, plus de contres sur les frappes adverses, plus de tacles et de duels gagnés (77 % contre 52 %) et, surtout, un seul ballon perdu contre les 4 perdus par l'ancien de Liverpool.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google

  • Qui Chivu va-t-il choisir ?

    Cet été, Cristian Chivu s’est battu avec force auprès de la direction en réclamant à tout prix le recrutement de Curtis Jones, qu’il considère comme un joueur aux caractéristiques uniques, capable d’offrir à l’équipe des options différentes par rapport aux milieux déjà présents dans l’effectif.

    Et pourtant, à l’observer sur le terrain et à analyser les statistiques, la différence par rapport au style de jeu de Sucic et à son positionnement sur le terrain, à ce jour, non seulement n’apparaît pas, mais tendrait même à donner l’avantage, Madrid mis à part où le Croate est entré en jeu depuis le banc sans convaincre et en restant de toute façon sur le terrain avec l’Anglais, et non à sa place, justement au Croate.

  • L’avantage de la trêve

    Pour Jones, et pour Chivu qui l’a voulu, la longue trêve représente aujourd’hui un énorme avantage et une immense occasion par rapport à Sucic. La Croatie a en effet convoqué son talent, tandis que l’Angleterre n’a pas appelé l’ancien des Reds.

    Les deux semaines et plus d’arrêt pourront donc servir à monter en condition, à mieux s’intégrer aux idées de l’entraîneur et à arriver prêt à la reprise après la trêve pour renverser ces statistiques.

Serie A
Inter crest
Inter
INT
Parme crest
Parme
PAR