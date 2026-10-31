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Cagliari Calcio v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduit par

Inter, Handanovic : « Je rejouerais le derby de Giroud. Maignan est une valeur sûre, Martinez a tout à prouver. Provedel ? Moi aussi, j’aurais voulu de la concurrence. »

Serie A
Inter
Milan AC
S. Handanovic
Milan AC vs Inter

L’ancien gardien et capitaine a présenté le derby sous l’angle des deux cages.

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Samir Handanovic a vécu de nombreux derbys. Pendant ses longues années à l'Inter, d'abord comme simple gardien titulaire, puis comme leader et capitaine, le portier slovène a traversé des périodes de grande gloire comme d'autres de difficultés extraordinaires. Pourtant, Milan-Inter a toujours eu quelque chose d'unique, d'anormal, encore plus difficile à raconter du point de vue de celui qui n'occupe qu'une extrémité du terrain.

Interrogé par Repubblica, celui qui est aujourd'hui un ancien entraîneur des jeunes de l'Inter est revenu sur les derbys de sa carrière. Il a raconté comment les gardiens les vivent, en s'attardant sur Mike Maignan et Josep Martinez, tout en portant aussi un regard sur l'avenir.

  • Les derbys du cœur

    « C’était le 7 octobre 2012. Samuel a marqué d’entrée, le match s’est terminé sur le score de 1-0. Pour moi, tout était nouveau : les tifos, l’ambiance, San Siro en délire. Les 3 arrêts lors du 3-0 en 2021 ? Nous, les gardiens, on est là pour ça. C’était étrange, dans un stade vide. »

  • « JE REJOUERAIS LE DERBY DE GIROUD »

    « Les derbys normaux n’existent pas. Tout peut arriver, y compris que l’équipe la plus en difficulté gagne et bouleverse un championnat. Comme eux l’année suivante avec Giroud. Si je pouvais rejouer un derby, ce serait celui-là »

  • Maignan est une certitude, Martinez le sera

    « Maignan et Martinez ? Mike est une valeur sûre, Pepo a encore tout à prouver. Tous les regards sont braqués sur lui et il doit gérer un lourd héritage. Dans les buts, chaque erreur est passée à la loupe. C’est le caractère qui fait la différence. »

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  • Provedel bien géré par Chivu

    « La concurrence avec Provedel est saine. Chivu les a très bien gérés, avec beaucoup de tact, en faisant confiance à Martinez même dans les moments difficiles et en donnant à Provedel sa chance au bon moment. Est-ce que j’aurais voulu davantage de concurrence ? Si j’avais pu, faire une pause tous les cinq ou six matches m’aurait fait du bien pour récupérer mentalement. »

  • SPALLETTI ET CONTE

    « Les entraîneurs qui m’ont le plus appris ? Spalletti et Conte. Le premier me demandait d’être un joueur de plus dans la construction du jeu. J’étais déjà prêt, je savais jouer au pied. Avec Conte, j’ai appris la mentalité de vainqueur, qui imprègne tout le club. La barre est placée plus haut pour tout le monde. »

  • LE BRASSARD DE CAPITAINE

    « Je suis resté la même personne, mais avec plus de responsabilités. Le brassard te prend de l’énergie sur le terrain. Tu dois être un exemple en tout : dans ta façon de te présenter, de t’entraîner, dans ton comportement, et même dans ta façon de t’habiller. Tu dois être juste envers tes coéquipiers et faire le lien avec l’entraîneur et le club. »

  • LE STAGE DE PRÉPARATION

    « Comment savoir quand prendre sa retraite ? Quand on perd la flamme intérieure. On va au stade et on ne ressent plus le frisson. Pour moi, arrêter n’a pas été difficile : je savais déjà ce que je voulais faire. J’ai troqué le terrain de football contre celui de padel. Pendant un an, j’ai été observateur pour l’Inter et j’ai étudié pour devenir entraîneur. Puis j’ai entraîné les équipes de jeunes pendant deux ans. »

  • De Zerbi et la Fiorentina avant le stage de préparation

    « Dernière équipe après mon départ de l’Inter ? De Zerbi me voulait à Brighton. J’aurais aimé le voir travailler de près, même comme deuxième gardien. Il y a eu des contacts avec la Fiorentina d’Italiano, mais cela n’a rien donné. J’aimerais revenir à Udine comme entraîneur. »

  • Adieu à l’Inter, également en tant qu’entraîneur

    « Que s’est-il passé ? Je devais prendre en charge la Primavera, mais nous n’avons pas réussi à nous mettre d’accord sur certains points, notamment sur les rapports avec l’équipe Under 23, et nous nous sommes séparés sans polémique. Je veux suivre ma voie, avoir de l’influence et prendre des décisions. Je suis désormais prêt à entraîner une équipe première. J’ai obtenu la licence UEFA Pro avec un mémoire sur l’évolution du gardien de but dans le football moderne.

    Je rêve d’entraîner l’Inter. Mais chaque chose en son temps. Pour l’instant, j’étudie les clubs qui me plaisent : le Como de Fabregas, le FC Barcelone. J’aime obtenir des résultats par le jeu. J’aime le 4-3-3 et ses variantes, mais les systèmes ne comptent pas, ce sont les idées qui comptent. »

  • Les penalties

    « Record de penalties arrêtés ? Intuition et étude des tireurs de penalty, notamment à travers les vidéos. Un même joueur ne tire pas de la même manière à 0-0 à la 90e minute ou à 3-0. Dans le premier cas, le ballon pèse plus lourd et le but semble plus petit, mais pas pour tout le monde. »

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