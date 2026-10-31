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Samir Handanovic a vécu de nombreux derbys. Pendant ses longues années à l'Inter, d'abord comme simple gardien titulaire, puis comme leader et capitaine, le portier slovène a traversé des périodes de grande gloire comme d'autres de difficultés extraordinaires. Pourtant, Milan-Inter a toujours eu quelque chose d'unique, d'anormal, encore plus difficile à raconter du point de vue de celui qui n'occupe qu'une extrémité du terrain.

Interrogé par Repubblica, celui qui est aujourd'hui un ancien entraîneur des jeunes de l'Inter est revenu sur les derbys de sa carrière. Il a raconté comment les gardiens les vivent, en s'attardant sur Mike Maignan et Josep Martinez, tout en portant aussi un regard sur l'avenir.