Une grande attente régnait du côté de l’Inter pour comprendre l’ampleur du problème musculaire ressenti par le défenseur anglais John Stones au cours du match contre l’Udinese. Le défenseur central a en effet subi une blessure aux fléchisseurs de la cuisse et, compte tenu de ses antécédents, le club avait fait preuve d’une grande prudence.

Les examens instrumentaux qu’il a passés aujourd’hui à l’Humanitas de Rozzano ont écarté toute lésion, mais confirmé la gêne musculaire, et le joueur sera suivi et réévalué en vue d’un retour après la trêve.