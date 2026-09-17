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Emanuele Tramacere
Traduit par

Inter : gêne musculaire pour Stones, il manquera le match contre la Roma, les résultats des examens

Inter
J. Stones

Les examens auxquels s’est soumis le défenseur central anglais ont confirmé la présence d’une lésion

Une grande attente régnait du côté de l’Inter pour comprendre l’ampleur du problème musculaire ressenti par le défenseur anglais John Stones au cours du match contre l’Udinese. Le défenseur central a en effet subi une blessure aux fléchisseurs de la cuisse et, compte tenu de ses antécédents, le club avait fait preuve d’une grande prudence.

Les examens instrumentaux qu’il a passés aujourd’hui à l’Humanitas de Rozzano ont écarté toute lésion, mais confirmé la gêne musculaire, et le joueur sera suivi et réévalué en vue d’un retour après la trêve.

  • LA BLESSURE

    Stones s’était blessé en cours de seconde période du match ensuite remporté 5-3 par l’Inter face à l’Udinese. Pour sa première titularisation, alors que le score était bloqué à 3-2 en faveur de l’Inter, l’ancien de Manchester City s’est arrêté alors qu’en plein sprint, il poursuivait dans la surface de réparation l’attaquant des Frioulans, Davis. Il a immédiatement porté la main à l’arrière de la cuisse en demandant le changement, Chivu choisissant de faire entrer Pavard à sa place à la 62e minute.

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  • LE COMMUNIQUÉ : GÊNE MUSCULAIRE

    L’Inter a confirmé aujourd’hui une simple gêne musculaire pour l’Anglais :

    « John Stones a passé ce matin des examens cliniques et instrumentaux à l’Institut Humanitas de Rozzano.

    Les examens ont mis en évidence une gêne musculaire aux fléchisseurs de la cuisse gauche. Son état sera réévalué dans les prochains jours »

  • La Roma tombe à l’eau, objectif Parme

    Assurément, mais le sentiment était déjà clair après l’Udinese : Stones ne sera pas à la disposition de Cristian Chivu pour le choc de la 5e journée de Serie A, le duel direct au sommet du classement contre la Roma de Gian Piero Gasperini, prévu samedi 19 à 18 heures en déplacement à l’Olimpico.

    Objectif Parme après la trêve. L’absence de lésions graves laisse espérer l’Inter, même si, comme dit, l’historique des blessures subies ces dernières années à Manchester City impose la prudence. La trêve servira à comprendre si l’Anglais pourra être récupéré ou non pour le match prévu au retour de la trêve le 10 octobre prochain à San Siro contre Parme.

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