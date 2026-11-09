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Generali Stadium
Emanuele Tramacere
Traduit par

Inter et l’AC Milan, Generali sponsor dès maintenant : tous les chiffres du contrat de naming le plus lucratif du football

Inter
Milan AC

Le stade n’est encore qu’une maquette et une idée, mais la marque d’assurance a choisi de payer dès maintenant pour ce partenariat.

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L’Inter et l’AC Milan n’ont dévoilé le projet de leur nouveau stade qu’il y a 10 jours. Depuis, outre un derby remporté par l’AC Milan face à l’Inter, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts et plusieurs millions sont déjà entrés dans les caisses des deux clubs, tous sous forme de sponsoring.

Car le nouveau Generali Stadium, bien qu’il ne soit encore qu’une idée, a déjà commencé à générer des bénéfices pour les deux clubs grâce à un accord financier. Selon la Gazzetta dello Sport, celui-ci a déjà été signé par les deux clubs avec la compagnie d’assurance italienne.

  • Generali, sponsor dès maintenant

    L’accord sera de longue durée et les montants sont colossaux. Mais, comme l’ont d’abord confirmé les déclarations du directeur général et du président de Generali, puis les détails du contrat, il aura un impact sur les comptes des clubs dès à présent.

    « Le nouveau stade de Milan renforcera le rôle de la ville comme l’une des grandes scènes italiennes reconnues à l’échelle mondiale. Generali représente depuis toujours l’Italie dans le monde, et c’est pourquoi nous avons choisi d’accompagner, dès le début de ce projet enthousiasmant, deux clubs italiens qui jouissent d’une grande popularité à l’international. »

    Generali figure déjà aujourd’hui parmi les sponsors officiels des deux clubs en tant qu’« Official Insurance Partner » et a commencé à leur verser, pour le stade, 10 millions d’euros par an chacun (10 millions chacun) pour les 5 prochaines années (donc jusqu’à la date théorique d’inauguration de l’enceinte).

  • 30 MILLIONS PAR AN PENDANT 20 ANS

    Une fois le stade inauguré, le contrat, d’un montant total de 650 millions d’euros, passera de 10 à 15 millions d’euros par club et par an, pour une durée de 20 ans.

    Pour les seuls droits de dénomination du stade, Generali versera ainsi 30 millions d’euros par an à l’Inter et à l’AC Milan, le montant le plus élevé jamais atteint pour les seuls droits de dénomination d’un stade.

    Et, pour ce contrat, pour la première fois, ce sont directement les Chief Revenue Officers des deux clubs, Giorgio Ricci et Maikel Oettle, qui se sont impliqués en première ligne. Le contrat transitera par Stadio San Siro, la société contrôlée par Nsm Holding, détenue à parts égales par l’Inter et l’AC Milan.

  • Aucun stade comme le Generali Stadium

    Generali, qui souhaite s’associer solidement aux deux clubs en tant que partenaire commercial, a donc également attaché de l’importance au calendrier de la certification du nom de l’enceinte, afin d’éviter les « noms intermédiaires » ou toute « confusion future ». De fait, le stade porte le nom de Generali Stadium dès son ouverture, un élément que les deux clubs ont également pris en compte dans le contrat de sponsoring de 30 millions au total (15 chacun).

    Et ce contrat, qui ne concerne, comme indiqué, que les droits de dénomination du stade, est de fait le plus lucratif d’Europe : l’accord entre Spotify et le FC Barcelone ne porte pas uniquement sur le Camp Nou (la partie concernant le stade représente 20 millions par saison). Même constat pour Riyadh Air et l’Atlético de Madrid : la partie concernant le stade atteint environ 15 millions, dans le cadre d’un accord au montant global plus élevé.

    Autour d’eux, l’accord entre Allianz et le Bayern atteint 13 millions, tandis que celui entre Emirates et Arsenal se situe entre 10 et 15 millions. Dortmund perçoit 11 millions pour le Signal Iduna Park, et la Juventus entre 8 et 10 millions pour l’Allianz Stadium.

    Et à l’échelle mondiale ? La Crypto.com Arena de Los Angeles représente 31 millions (mais ce montant comprend aussi d’autres partenariats avec les Lakers et les Kings en NBA). Le SoFi Stadium de Los Angeles atteint 28 millions, et l’Allegiant Stadium de Las Vegas, 22 millions. Des montants comparables à celui de Generali, mais qui comprennent tous des accords annexes.

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