Generali, qui souhaite s’associer solidement aux deux clubs en tant que partenaire commercial, a donc également attaché de l’importance au calendrier de la certification du nom de l’enceinte, afin d’éviter les « noms intermédiaires » ou toute « confusion future ». De fait, le stade porte le nom de Generali Stadium dès son ouverture, un élément que les deux clubs ont également pris en compte dans le contrat de sponsoring de 30 millions au total (15 chacun).
Et ce contrat, qui ne concerne, comme indiqué, que les droits de dénomination du stade, est de fait le plus lucratif d’Europe : l’accord entre Spotify et le FC Barcelone ne porte pas uniquement sur le Camp Nou (la partie concernant le stade représente 20 millions par saison). Même constat pour Riyadh Air et l’Atlético de Madrid : la partie concernant le stade atteint environ 15 millions, dans le cadre d’un accord au montant global plus élevé.
Autour d’eux, l’accord entre Allianz et le Bayern atteint 13 millions, tandis que celui entre Emirates et Arsenal se situe entre 10 et 15 millions. Dortmund perçoit 11 millions pour le Signal Iduna Park, et la Juventus entre 8 et 10 millions pour l’Allianz Stadium.
Et à l’échelle mondiale ? La Crypto.com Arena de Los Angeles représente 31 millions (mais ce montant comprend aussi d’autres partenariats avec les Lakers et les Kings en NBA). Le SoFi Stadium de Los Angeles atteint 28 millions, et l’Allegiant Stadium de Las Vegas, 22 millions. Des montants comparables à celui de Generali, mais qui comprennent tous des accords annexes.