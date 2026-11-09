L’accord sera de longue durée et les montants sont colossaux. Mais, comme l’ont d’abord confirmé les déclarations du directeur général et du président de Generali, puis les détails du contrat, il aura un impact sur les comptes des clubs dès à présent.

« Le nouveau stade de Milan renforcera le rôle de la ville comme l’une des grandes scènes italiennes reconnues à l’échelle mondiale. Generali représente depuis toujours l’Italie dans le monde, et c’est pourquoi nous avons choisi d’accompagner, dès le début de ce projet enthousiasmant, deux clubs italiens qui jouissent d’une grande popularité à l’international. »

Generali figure déjà aujourd’hui parmi les sponsors officiels des deux clubs en tant qu’« Official Insurance Partner » et a commencé à leur verser, pour le stade, 10 millions d’euros par an chacun (10 millions chacun) pour les 5 prochaines années (donc jusqu’à la date théorique d’inauguration de l’enceinte).