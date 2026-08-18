L’ancien milieu de terrain de la Juventus et de l’Atalanta Tacchinardi a évalué le paysage actuel de la Serie A, en voyant les Bianconeri se mêler sérieusement à la lutte pour le Scudetto. L’ancien joueur estime que la Juve a construit un effectif capable de rivaliser au plus haut niveau.

Le géant italien a activement renforcé ses options durant le mercato. Les arrivées de Kerim Alajbegovic, Randal Kolo Muani et de Jhon Lucumi ont apporté une qualité notable à l’équipe, tandis que le club attend aussi la possible arrivée du gardien Guglielmo Vicario. Cependant, Tacchinardi insiste sur le fait que, malgré cette impressionnante campagne de recrutement, la Juventus n’est pas encore tout à fait la favorite incontestable pour remporter le titre de champion.