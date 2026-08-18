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« Inter est supérieure à tout le monde ! » - L’ancien joueur de la Juventus Alessio Tacchinardi livre un verdict brutal en Serie A sur l’Atalanta et Milan
Tacchinardi soutient la profondeur d’effectif de la Juventus
L’ancien milieu de terrain de la Juventus et de l’Atalanta Tacchinardi a évalué le paysage actuel de la Serie A, en voyant les Bianconeri se mêler sérieusement à la lutte pour le Scudetto. L’ancien joueur estime que la Juve a construit un effectif capable de rivaliser au plus haut niveau.
Le géant italien a activement renforcé ses options durant le mercato. Les arrivées de Kerim Alajbegovic, Randal Kolo Muani et de Jhon Lucumi ont apporté une qualité notable à l’équipe, tandis que le club attend aussi la possible arrivée du gardien Guglielmo Vicario. Cependant, Tacchinardi insiste sur le fait que, malgré cette impressionnante campagne de recrutement, la Juventus n’est pas encore tout à fait la favorite incontestable pour remporter le titre de champion.
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L’Inter et Naples restent en pole position
Poursuivant son analyse de la course au titre, Tacchinardi a désigné l’Inter comme l’équipe à battre dans le football italien. Il a également placé Naples légèrement devant le club turinois en termes de qualité globale d’effectif.
« À cet instant, l’Inter est supérieur à tout le monde », a expliqué Tacchinardi dans un entretien accordé à SportMediaset. « Naples, à mon avis, a encore un peu plus que la Juve. La Roma et Milan ne sont pas supérieurs à la Juve. Côme, l’Atalanta, la Fiorentina ? Aucune de ces équipes n’a un effectif supérieur à celui de la Juventus non plus.
En écartant Como, l’Atalanta et la Fiorentina
Tacchinardi s'est également penché sur d'autres clubs ambitieux, dont l'Atalanta, la Fiorentina et Como, surprise parmi les qualifiés pour la Ligue des champions. Il a maintenu qu'aucune de ces équipes ne possède la profondeur d'effectif de la Juventus.
« Par son effectif, l'Atalanta n'est pas supérieure à la Juventus », a déclaré Tacchinardi. Évoquant les réussites de Cesc Fabregas à Como, il a ajouté : « Je respecte Fabregas et le travail qu'il a accompli, mais ils sont en Ligue des champions parce que la Juve s'est suicidée. »
Se tournant ensuite vers le club florentin, Tacchinardi a conclu : « La Fiorentina a recruté de nombreux joueurs intéressants, mais elle n'est pas au niveau de la Juve. »
- AFP
Les nouvelles recrues, élément clé des ambitions
À l’approche de la nouvelle saison, la Juventus va se concentrer sur l’intégration de ses nouvelles recrues afin de réduire l’écart avec l’Inter et Naples. L’équipe espérera éviter les erreurs coûteuses de la campagne précédente, qui ont permis à ses rivaux d’en profiter. La possible arrivée de Vicario pourrait offrir un autre renfort crucial au secteur défensif tandis que les derniers détails du transfert sont en cours de finalisation.
Avec Alajbegovic, Kolo Muani et Lucumi déjà en train de s’installer, la Juventus dispose de la qualité d’effectif nécessaire pour se lancer dans une grande course au titre et conserver fermement sa position devant l’Atalanta, la Roma et Milan.
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