Malgré une saison où il a moins joué, Stefan de Vrij a une nouvelle fois prouvé sa fiabilité lorsqu’il était aligné. Plusieurs clubsle courtisent, mais la piste la plus concrète mène au Panathinaïkos. Le club grec multiplie les démarches ces dernières heures pour finaliser son recrutement.





Selon Sky Sport, le club athénien lui a soumis une proposition de deux ans à 3 millions d’euros nets par saison. Une offre qui a séduit le Néerlandais, très attiré par cette destination. Des nouvelles et d’éventuels projets d’accord sont attendus dans les prochaines heures.





Recruter un joueur de ce calibre, qui s’est battu jusqu’au bout pour intégrer la sélection néerlandaise à la Coupe du monde, et ce, sans frais de transfert, constituerait un beau coup pour le Panathinaïkos. L’Inter a bien tenté de relancer les discussions pour le conserver,mais l’ancien Laziale, qui s’est accordé deux jours pour répondre définitivement aux Grecs, estime au fond de lui que l’aventure nerazzurra est désormais terminée. Né en 1994, il a disputé 1 166 minutes en 17 matchs cette saison, répartis entre la Serie A, la Ligue des champions, la Coupe d’Italie et la Supercoupe d’Italie.