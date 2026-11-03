Il fallait gagner pour faire taire immédiatement les critiques et l'Inter a su répondre sur le terrain au De Kuip de Rotterdam après sa défaite dans le derby, en s'imposant 3-0 face au Feyenoord et en se relançant en Ligue des champions. Et cette fois, c'est au micro de Sky Sport que l'entraîneur de l'Inter Cristian Chivu s'est montré heureux, tenant à souligner les excellentes valeurs que porte en lui ce groupe de joueurs.
Inter, Cristian Chivu : « Je n’ai jamais douté des qualités de cette équipe. Nous avons compris ce que nous réussissons moins bien. »
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« NOUS AVONS DES VALEURS ET NOUS AVONS COMPRIS CE QUI NE VA PAS »
« Nous avons des valeurs, nous avons compris certaines choses et nous les avons mises en pratique sur le terrain. Cela ne veut pas dire que nous n’avions pas bien joué jusqu’ici. Nous avons essayé de donner la meilleure version de nous-mêmes et, aujourd’hui, nous nous en sommes bien sortis par notre intention, notre intensité et en faisant ce qu’il fallait dans un match important sur un terrain difficile. Nous échangeons toujours pour corriger nos erreurs : parfois, nous y parvenons mieux, parfois moins bien. Nous avons compris ce que nous réussissons moins bien. »
LA CONFRONTATION INTERNE
« Nous échangeons toujours, quand les choses vont bien comme quand elles vont moins bien. Nous corrigeons nos erreurs, parfois avec plus de réussite que d’autres, et nous avons peut-être réussi à améliorer ce qui fonctionnait moins bien. »
UN GROUPE QUI A DES VALEURS
« Tout le monde à l’Inter est conscient des valeurs de ce groupe, qui cherche à porter le club à un haut niveau, et sur ce point, il n’y a jamais eu de doute de notre côté. »
CONTINUITÉ
« La continuité apporte des résultats et te donne confiance en toi dans ce que tu fais pendant la saison. Ce match nous aide beaucoup à prendre conscience de ce que nous voulons construire. Nous partons en sachant que le football peut t’emmener sur des chemins étranges, mais il faut réagir pour retrouver le bon chemin. »
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