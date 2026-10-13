Sur l’action qui a contraint Spileers à sortir après avoir eu le dessous dans un duel, une faute sur Dimarco n’a pas été sifflée. Elle se situait à cheval sur la ligne de la surface de réparation. Le joueur de couloir italien avait écarté le ballon à temps avant d’être fauché et de retomber sur le défenseur central, déjà averti. Si l’arbitre avait sifflé la faute, Spileers aurait reçu un deuxième carton jaune et aurait été expulsé.