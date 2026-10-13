L'Inter accueille le Bruges lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions 2026/2027. Déjà décisive pour la suite de la compétition pour les deux équipes, cette rencontre sera dirigée par un sextuor arbitral norvégien sur le terrain et espagnol à la VAR, avec le Norvégien Rohit Saggi comme arbitre principal. Calciomercato suivra en direct les faits de jeu les plus discutés de la rencontre.
Inter-Club Bruges, l’arbitrage : contestations sur les deux buts de Lautaro. Spileers risque le carton rouge. Calhanoglu averti sur le penalty, un but annulé
LA DÉSIGNATION COMPLÈTE
Saggi (NOR)
Olav Dale (NOR) - Haukasen (NOR)
Quatrième arbitre : Kringstad (NOR)
VAR : Del Cerro Grande (SPA)
AVAR : Soto Grado (SPA)
81e : main de Bastoni au début de l’action menant au but de Lautaro
Vives protestations de Bruges après le but de Lautaro Martinez portant le score à 2-3. L’action débute en effet par un contrôle involontaire, mais de la main, de Bastoni, qui lance la contre-attaque de l’Inter. Leko est averti pour protestation depuis le banc.
57e : Spileers risque le carton rouge
Sur l’action qui a contraint Spileers à sortir après avoir eu le dessous dans un duel, une faute sur Dimarco n’a pas été sifflée. Elle se situait à cheval sur la ligne de la surface de réparation. Le joueur de couloir italien avait écarté le ballon à temps avant d’être fauché et de retomber sur le défenseur central, déjà averti. Si l’arbitre avait sifflé la faute, Spileers aurait reçu un deuxième carton jaune et aurait été expulsé.
44e : Bruges proteste et la VAR examine le but de Lautaro
Lautaro inscrit le but du 1-1 en fin de seconde période après avoir pris position devant Mechele, qui tombe et laisse l’Argentin libre de frapper. Bruges proteste, mais la vérification de la VAR confirme la validité du but. Lautaro devance en effet le défenseur au moment de se placer, et c’est Mechele qui se laisse prendre de vitesse par sa propre faute.
36e minute : BUT REFUSÉ
But refusé à l’Inter après une tête de Lautaro Martinez qui trompe Sommer. L’attaquant de l’Inter est toutefois légèrement hors-jeu au départ, comme le confirment d’abord l’arbitre assistant, puis la VAR.
30e minute : seulement un carton jaune pour Calhanoglu.
Malgré l’occasion manifeste de but pour Calhanoglu, il n’y a pas de carton rouge. Le Turc ayant tenté de jouer le ballon, la faute sanctionnée d’un penalty est moins sévèrement punie : seul un carton jaune est donc brandi.
29e minute : penalty pour Bruges
L'Inter gère mal sa couverture défensive sur un corner en sa faveur et offre à Bruges une contre-attaque à deux contre deux. Forbs défie Calhanoglu sur toute la longueur du terrain, puis le provoque dans la surface et contraint le Turc à le faire tomber. Saggi siffle un penalty sur le terrain, une décision qui semble évidente même au ralenti, malgré les protestations du milieu turc.
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