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Emanuele Tramacere

Traduit par

Inter, Chivu : « On nous met la pression, c’est une vieille histoire, les critiques sont gratuites. En Ligue des champions, lors des 6/7 dernières, ça ne s’est pas passé comme nous le voulions. Les arbitres ? Moins il y a de VAR, mieux c’est »

Inter
Udinese
C. Chivu
Inter vs Udinese
Serie A

L’entraîneur de l’Inter a présenté le match contre l’Udinese

Inter sera sur le terrain lundi soir à 20h45 à San Siro face à l’Udinese avec l’objectif de se confirmer en tête du classement, d’oublier la défaite subie à Madrid contre le Real lors de ses débuts en Ligue des champions et de préparer au mieux le choc qui verra l’Inter affronter la Roma avant la longue trêve internationale.

De nombreux doutes entourent la composition de l’équipe de l’entraîneur de l’Inter Cristian Chivu, qui, en conférence de presse d’avant-match, a une nouvelle fois clairement affiché ses priorités et celles de l’équipe.

  • L’Udinese

    Les matches se préparent de la même manière que les autres. Conscients que l’Udinese est une équipe non seulement physique, mais aussi de qualité. C’est une équipe bien entraînée, qui a toujours montré qu’elle savait bien faire, malgré les pertes qu’elle a subies, et qui met ses adversaires en difficulté. Nous, en tout cas, voudrons bien faire comme toujours ».

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  • Quelques critiques, ça peut se comprendre

    « C’est une équipe sereine comme toujours. Notre objectif a toujours été de progresser, de vouloir ajouter quelque chose. Il est tôt pour porter des jugements, je vois de belles choses. Si l’on ne juge que les résultats, certaines critiques peuvent se comprendre, mais nous ne regardons pas seulement cela. Nous ne pouvons pas perdre la conscience et la confiance de tout ce que nous avons bien fait, non seulement contre le Real, mais aussi avec Naples. Je relie les deux matches parce qu’ils sont rapprochés. Contre Naples, vous avez beaucoup dépensé sur le plan mental, et 72 heures plus tard, vous avez joué au Bernabéu. Moi, je retiens les choses positives, comme la réaction après les difficultés, la réaction après les erreurs. »

  • En Ligue des champions, les 6-7 derniers matchs ne se sont pas passés comme nous le voulions.

    « Nous visons, comme je l’ai dit, l’objectif final. Qui est la durée d’une saison. Nous parlons d’août et de septembre. Ne perdons pas de vue que les 6 ou 7 derniers matches de Ligue des champions ne se sont pas déroulés comme nous le voulions. Mais nous parlons d’une nouvelle saison, d’un nouveau parcours avec 7 autres matches d’un mini-tournoi dans lequel il faut atteindre un certain total de points. Nous nous inquiétons de la confiance dans ce que nous faisons et je n’ai pas vu de perte de ce point de vue. J’ai vu l’équipe un peu amère par rapport à ce que nous aurions pu mieux faire à Madrid »

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  • LA PRESSION VENUE DE L’EXTÉRIEUR

    « Beaucoup veulent nous mettre la pression ? C’est une vieille histoire, nous avons l’habitude de vivre avec et, pour nous, ce qui est important, c’est ce que nous faisons au quotidien. Les jugements existaient déjà, ils existent encore aujourd’hui, et ce n’est pas notre problème. Les jugements sont gratuits, chacun est libre d’exprimer son opinion. Nous, en revanche, avons une responsabilité, et c’est là la différence ».

  • DÉFENSE À 3 ET À 4

    « Pour moi, les débats sur une défense à 3 ou à 4 n’ont pas tant d’importance. Moi, je regarde comment nous jouons. Il y a des équipes qui partent en 4-3-2-1 puis se mettent à défendre à 5 ou à 6 en faisant redescendre l’ailier. Pour moi, ce qui compte, c’est la manière dont nous l’interprétons, aller presser haut en un contre un et pas seulement. Ce qui m’intéresse, c’est ce qu’un joueur fait individuellement pour progresser. Un 4-2-3-1 en phase défensive peut devenir un 3-2 ou un 3-1 à la relance. Plus que le système, ce qui compte, ce sont les joueurs que vous avez à disposition et les mettre dans les conditions pour qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes. Ce n’est pas le système, mais la manière dont vous lisez les situations »

  • PROGRESSION ? DEUX TROPHÉES EN PLUS

    « Croissance ? Avant tout, par rapport à l’Udinese de l’année dernière, nous avons deux trophées de plus, ce qui n’est pas rien. Vu d’où nous étions partis, avec tout ce qui se disait et ce qui était la réalité, nous nous sommes présentés lors de la deuxième journée en perdant à domicile. Un an plus tard, nous sommes champions d’Italie et nous avons remporté la Coupe d’Italie. L’amélioration a été là, c’est évident. On peut toutefois encore améliorer notre idée du football et les garçons s’investissent énormément. »

  • CALHANOGLU

    « Le temps de jeu de Calhanoglu ? Il a disputé la Coupe du monde et il l’a disputée en étant blessé. En demi-finale de coupe, il a marqué deux buts puis il a manqué la fin de saison. Il a traîné ce problème et il a joué avec à la Coupe du monde. Ensuite, il a pris un mois de vacances et il y a eu d’importantes critiques en Turquie sur le déroulement de la Coupe du monde. Il a pris du retard dans sa préparation, c’est pourquoi, pour nous, la priorité est de mettre les joueurs en condition, et surtout ceux qui ont manqué une partie de la préparation »

  • DIOUF

    « Pour Diouf, j’essaie, comme avec toute l’équipe, de le mettre dans les meilleures conditions le plus vite possible. L’objectif est d’avoir non pas 60, mais 80 minutes de qualité. Surtout pour un piston, et pour lui qui a des caractéristiques uniques, c’est encore plus important. Il a cette insouciance dans le fait d’aller défier l’homme en un contre un. C’est un joueur qui apporte une solution supplémentaire. Ensuite, il y aura des moments où d’autres exigences seront nécessaires de ce côté-là et nous changerons. Mais, vu la manière dont il s’est mis à disposition et dont il a travaillé, on ne peut rien lui reprocher et nous sommes heureux de sa progression. »

  • PENALTIES ET ARBITRES

    « Les penalties et le critère arbitral ? Moi, je suis content de la méthode. Moins il y a de VAR, plus il y a d’intensité dans le jeu. Ces règles sur les reprises rapides sont importantes pour moi parce qu’elles donnent du rythme et qu’il y a moins de pertes de temps. Ceux qui avaient été à peine touchés et qui restent au sol savent désormais qu’ils peuvent rester à l’extérieur pendant une minute. Pour les penalties, il y a quand même des situations dans lesquelles la VAR doit intervenir, mais moins il y en a, mieux c’est. Personne ne veut qu’on supprime la VAR, mais moi, j’aime l’attitude de ceux qui laissent à l’arbitre les clés du jeu. Je voudrais plus de dialogue avec les joueurs, mais je comprends qu’il y a beaucoup de pression. »

  • DIMARCO ET SPENCE

    « Dimarco et Spence ? Dimarco s’est entraîné et est à la disposition du groupe. Spence est en phase de réathlétisation. Vous verrez avec la liste des convoqués de demain qui sera là. »

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