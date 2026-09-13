Inter sera sur le terrain lundi soir à 20h45 à San Siro face à l’Udinese avec l’objectif de se confirmer en tête du classement, d’oublier la défaite subie à Madrid contre le Real lors de ses débuts en Ligue des champions et de préparer au mieux le choc qui verra l’Inter affronter la Roma avant la longue trêve internationale.

De nombreux doutes entourent la composition de l’équipe de l’entraîneur de l’Inter Cristian Chivu, qui, en conférence de presse d’avant-match, a une nouvelle fois clairement affiché ses priorités et celles de l’équipe.